Feinschmecker Städte 2019

Laut Küchenchef David Chang, dem Gastgeber der beliebten Netflix-Show „Ugly Delicious“, sind dies seine Top-Picks für die besten Feinschmecker-Städte, die 2019 besucht werden sollten.

1: Mexiko-Stadt

Chang nennt diese Stadt jetzt „super hot“ und empfiehlt Besuchern, Tacos al Pastor, Tlacoyos (ein Straßenessen mit blauer Maistortilla und Schweineknistern) zu probieren, und Mezcal, eine der Spezialitäten Mexikos.

2: Tokio

Als nächstes glaubt er, dass die Küche in Tokio und anderen kleineren japanischen Städten wie Okinawa und Kansai darauf wartet, von Touristen entdeckt zu werden. Während die meisten Leute japanisches Essen mit Sushi in Verbindung bringen, ist die Küche um ein Vielfaches reicher. Chang empfiehlt, Udon-Nudeln (von Ort zu Ort sehr verschieden) zu probieren, und ein alkoholisches Getränk namens Awamori, das aus Reis hergestellt wird.

3: Kopenhagen

Seine überraschendste Auswahl dürfte Kopenhagen in Dänemark sein. In dieser Stadt gibt es eines der besten Restaurants der Welt, Noma, aber Chang sagt voraus, dass der Rest der Region 2019 seine eigene Renaissance erleben wird. Er empfiehlt außerdem, Stockholm und Oslo zu besuchen, wo Sie Garnelen-Sandwiches probieren können. Kartoffelknödel und gebratener Hering.

Alles, was Sie reisen, und abenteuerlustige Esser, haben jetzt Ihre Richtungen für das neue Jahr: Gehen Sie in eine neue Stadt, vielleicht eine, die nicht in jedem Reiseführer erscheint, und probieren Sie ein Gericht, das Sie nicht zu Hause finden können. Schließlich wurden diese Exploits im Food-Tourismus von David Chang selbst genehmigt.