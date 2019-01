Verhandlungen um den Verkauf des Waldschlössles am Kappelberg durch die evangelische Kirche Fellbach müssen von vorne beginnen. Armin Karrer, Sternekoch und Hotelbetreiber in Fellbach, hat sein Angebot in den vergangenen Tagen zurückgezogen. Die Gründe dafür wurden nicht bekannt. Der renommierte Hotelier hatte laut Eva Bosch, der Kirchengemeinderatsvorsitzenden, bisher starkes Interesse an der Immobilie gezeigt. „Wir bedauern sehr, dass Armin Karrer sein Angebot zurückgezogen hat“, erklärt Eva Bosch.

Sternekoch Armin Karrer gibt Waldschlössle-Projekt auf