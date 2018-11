Überwintern unter südlicher Sonne ist nicht nur für viele deutsche Urlauber eine attraktive Alternative für die kalte Jahreszeit. Das milde Klima ist dabei nicht das einzige Argument für eine Auszeit im Hotel: Zahlreiche Anlagen bieten ein umfassendes kulinarisches Angebot sowie Sport– und Wellnessangebote – zu attraktiven Preisen. Der Winter unter Palmen ist damit schnell günstiger als der Winter in der heimischen Großstadt. Das ist nicht nur etwas für Rentner, auch für ortsungebundene Berufstätige ist der Winter unter Palmen eine vielleicht preiswerte und angenehme Alternative.

Die Kanaren gehören bei deutschen Urlaubern zu den Klassiker-Zielen, um dem Winter zu entfliegen, aber auch auf den im Winter relativ kalten Balearen ist die Zahl der Langzeitgäste gestiegen. Die Türkei punktet bei Langzeiturlaubern mit ihrem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Die politische Situation spricht aber gegen die Türkei.

Im TUI Programm bieten rund Zweidrittel der Hotels an der türkischen Riviera Langzeitermäßigungen an. Auf der Fernstrecke ist Thailand das beliebteste Langzeitziel, das mit attraktiven Preisen und viel Sonne punktet

Das komplette Rundum-Sorglos-Paket erhalten Urlauber zum Beispiel in den Clubanlagen von TUI Magic Life. Im Winter sind fünf Clubs der beliebten Marke geöffnet, unter anderem der in neuem Design gestaltete TUI Magic Life Fuerteventura und der neuerbaute TUI Magic Life Masmavi in Belek. Neben umfassenden Sport- und Entertainmentprogrammen sind hier auch Wellnessleistungen inklusive.



Türkei: Acht Wochen Langzeiturlaub TUI Magic Life Masmavi im Doppelzimmer mit Flügen und All Inclusive sind hier ab 2.191 Euro pro Person buchbar. Das entspricht einem Tagespreis von 39,12 Euro pro Person und Tag.

Kanaren: Vier Wochen Langzeiturlaub im Drei-Sterne-Hotel Riu Oliva Beach Resort im Doppelzimmer mit Flügen und All Inclusive sind ab 1.767 Euro pro Person buchbar. Das entspricht einem Tagespreis von 63,10 Euro pro Person und Tag.

