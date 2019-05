Vietnamesische Kochkultur hautnah

Vietnamesische Kochkultur, lokale Märkte und ein traditioneller Kochkurs – so vielfältig die Kultur, so facettenreich ist auch die Küche Vietnams. Beim vietnamesischen Kochkurs mit Küchenchef Dat lernen Gäste des The Anam bei Cam Ranh nicht nur traditionelle Familienrezepte kennen, sie tauchen zugleich ein in die faszinierende Kultur und Geschichte des Landes. Gleich zu Beginn geht es zum zweiten Frühstück in eine lokale Bäckerei, um dann gestärkt in einer traditionellen Weberei am Webstuhl das antike Handwerk auszuprobieren. Nach einem Kaffeetasting lockt der lokale Markt, bevor landestypische Rezepte zu neuem Leben erweckt werden.

Vietnam ist bekannt für seine Kaffeekultur und diese genießen die Kulinariker in einem klassischen Kaffeehaus; gleichzeitig gibt es Einblicke in die Geschichte Vietnams sowie die hiesigen Gepflogenheiten, bevor es mit dem landesüblichen Fortbewegungsmittel, der Vespa, zum lokalen Bauernmarkt geht. Hier teilt der einheimische Chef Dat sein Wissen rund um die vielfältigen Gewürze des Landes, exotische Früchte und selbstgemachten Nudeln – alles wichtige Bestandteile der vietnamesischen Küche, die als eine der besten der Welt gilt. Während des anschließenden Kochkurses zeigt Dat schließlich den Wissbegierigen die Zubereitung alter Familienrezepte, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Foodies lernen praktische Handgriffe, die richtige Verarbeitung der landestypischen Produkte und schmecken die Gerichte mit frischen, selbst gepflückten Gewürzen ab. Als krönenden Abschluss genießen die Kochlehrlinge die gemeinsam gekochten Speisen, darunter bò nướng lá lốt (gegrilltes Rindfleisch in Blättern), bún bò Huế (Nudelsuppe mit Rindfleisch) und bánh xèo (knusprige vietnamesische Pfannkuchen), bevor es mit einem Rezeptbuch zurück zum The Anam geht.

„Wir möchten unseren Gästen die vietnamesische Kultur näher bringen – ganz authentisch und hautnah. Dies ist das größte Anliegen meines Teams im The Anam“, so der Eigentümer des Resorts, Pham Van Hien. „Durch die Kochkurse haben unsere Gäste die Möglichkeit, eine weitere Erinnerung mit nach Hause zu nehmen und diese auch mit Freunden zu teilen. “

Eine Reise in die koloniale Vergangenheit Vietnams – das ist The Anam. Das noch junge Fünf-Sterne-Resort liegt nördlich von Cam Ranh, direkt an einer der schönsten Buchten des Landes. Massentourismus ist hier ein Fremdwort. Die dschungelbedeckten Berge sind unberührt und bilden im Hintergrund eine perfekte Kulisse für die endlosen, weißen Sandstrände. The Anam ist der Inbegriff eines tropischen Strandresorts, das die landestypische Bauweise mit aufgreift und aus zwei Teilen besteht: The Anam Villas und The Anam Deluxe Collection. The Anam Villas bietet 117 Villen unter anderem zwölf zweistöckige The Anam Ocean View Pool Villen mit drei Schlafzimmern, großzügigem Wohnbereich, Privatpool und weitem Blick über das Meer, 19 weitläufige Pool View Villen mit separatem Wohnbereich und zwei Private Pool Villen mit eigenem Spabereich. The Anam Deluxe Collection, der Hotelteil des Resorts, wartet mit 96 Zimmern und Suiten, alle entweder mit Zugang zum Garten oder Balkon, auf. So vielfältig die Unterkünfte, so einheitlich ist wiederum das Interiordesign: Der elegante Kolonialstil ist eine Reminiszenz an die Geschichte des Landes. Umgeben von einer weitläufigen Gartenanlage fügt sich das Resort harmonisch in die Umgebung ein und liegt direkt am hoteleigenen Privatstrand. In den Restaurants und Bars wird ein Mix aus vietnamesischer und europäischer Küche serviert. Das The Anam Spa, drei großzügige Poollandschaften, Fitnessräumlichkeiten, Wassersportmöglichkeiten, 3D Kino und der Yoga-Bereich laden zum Relaxen und Entspannen ein. Weitere Informationen unter www.theanam.com.

Geleitet wird das Fünf-Sterne-Resort The Anam vom deutschsprachigen General Manager Herbert Laubichler-Pichler.

The Anam ist Mitglied bei World Luxury und Traveller Made.