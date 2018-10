„Sea to Table“: Neues Restaurantkonzept im Broscheks

Renaissance Hamburg Hotel sorgt für fangfrischen Fisch in der City. Direkt aus dem Meer und auf den Tisch: Mit dem neuen Konzept setzt das Broscheks Sea to Table Restaurant auf Fisch und Meeresfrüchte aus der Müritz und der Nord- und Ostsee. Ausgewählter Atlantikfisch ergänzt die Speisekarte des Restaurants im Renaissance Hotel Hamburg, das im denkmalgeschützten ehemaligen Druck- und Verlagshaus „broschek & Co.“ in der Hamburger Innenstadt beheimatet ist.

Für Küchenchef Steffen Arndt bedeutet die Karte eine neue Herausforderung – und eine Herzensangelegenheit: „Fisch ist nicht nur gesund, sondern auch sehr vielseitig. Es ist toll, dass er hier nun die Hauptrolle spielt und wir die Hamburger und unsere Hotelgäste mit der ganzen Bandbreite moderner Fischküche begeistern können“. Um die Frische und Qualität der verwendeten Produkte zu gewährleisten, setzt das Broscheks auf eine enge Zusammenarbeit mit regionalen Fischern und Produzenten wie die Fischerei Müritz-Plau GmbH – und ungewöhnliche Maßnahmen wie den hauseigenen Kräutergarten auf dem Hoteldach.

Broscheks Restaurant (copyright Richard Ohme)

Steffen Arndt kennt die Küche des Renaissance Hamburg Hotel bestens: 2010 begann er seine Laufbahn hier als Commis de Cuisine, war anschließend als Demi Chef de Partie sowie Chef Tournant im Schwesterhaus Hamburg Marriott Hotel beschäftigt und ist seit Oktober 2017 Executive Chef im Broscheks. Gemeinsam mit Food & Beverage Manager Collin ten Dam zeichnet er für das neue Konzept verantwortlich.

Broscheks Tischdeko (copyright Richard Ohme)

Auf der aktuellen Karte erwarten Fischliebhaber „Konfiertes Schollenfilet in Schnittlauchsud mit zweierlei Kürbis und Erbsenkresse“, „Gebratenes Steinbuttfilet mit Beurre Blanc, Herzmuscheln und Tomaten-Spinat-Salat“ oder edle Klassiker wie „Surf ‘n‘ Turf“. Aber auch Vegetarier und Fleischliebhaber kommen auf ihre Kosten. Abgerundet wird der Fang des Tages durch eine Auswahl an deutschen und internationalen Weinen sowie lokalen Bieren aus der Hamburger Brauerei Ratsherrn.

Apfelkuchen dekonstruiert (copyright Richard Ohme)

Bis zum 11. November kommen die Gäste in den Genuss des besonderen Kennenlernangebots: „1/2 Hummer“ zum halben Preis.

Adresse:

Broscheks Sea to Table Restaurant

Große Bleichen

20354 Hamburg

Telefonische Reservierung unter: +49 40 349 18 935

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 12.00 – 15.00 Uhr & 17.00 – 22:00 Uhr