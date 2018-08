Hideaway Beach Resort & Spa, Malediven

Mit dem neuen White Platinum Plan, dem Premium All Inclusive Package, präsentiert das Hideaway Beach Resort & Spa auf den Malediven ein exklusives Verwöhnprogramm, das keine Urlaubswünsche offen lässt: Ein persönlicher Butler, feinste Gourmet-Erlebnisse, Ausflüge und vieles mehr sind für die Gäste des Malediven Resorts für einen Luxusurlaub der Extraklasse inkludiert.



Schon bei der Ankunft am Velana International Airport wird der Gast vom Begrüßungsteam des Hideaway Beach persönlich in Empfang genommen. Mit dem Speedboot geht es über den endlosen blauen Indischen Ozean. Auf der halbmondförmigen Insel Dhonakulhi angekommen, erwarten den Gast 103 großzügige voll ausgestattete Luxusvillen, mit viel Privatsphäre über das Areal der Lagune verteilt. Der persönliche Butler, der jedem Gast während seines Aufenthaltes rund um die Uhr zur Verfügung steht, kümmert sich um alle individuellen Bedürfnisse und perfektioniert das luxuriöse Urlaubsgefühl.

In den vier eleganten Restaurants kommen Gourmands und Foodies voll auf ihre Kosten: ob ein opulentes Frühstück, ein erlesenes Dinner à la Carte oder ein delikater Snack zwischendurch – das lukullische Angebot im White Platinum Plan inbegriffen, ist abwechslungsreich und die preisgekrönte Küche auf höchstem Niveau. Aus den 70 verschiedenen Weinen der Weinkarte lässt sich zu jedem Gang der passende Begleiter finden, exquisite Spirituosen stehen als Aperitif oder für aufwendige Cocktails bereit. Frisch gepresste Säfte, Heißgetränke und nicht-alkoholische Getränke aller Art sorgen dafür, dass niemand durstig bleibt. Für kleine Snacks zwischendurch ist die Minibar jeder Villa üppig bestückt und wird selbstverständlich im Rahmen des White Platinum Plans täglich aufgefüllt.

Für schöne Erlebnisse sorgen die beiden im White Platinum Plan enthaltenen Tagesausflüge. Die wunderbaren Erinnerungen vom Fischen im Sonnenuntergang oder Schnorcheln im hoteleigenen Riff nehmen die Gäste gern mit nach Hause. Und während die Eltern im Yogakurs Entspannung finden, sorgt der Kids Club für Unterhaltung und Spaß der jungen Gäste zwischen drei und zwölf Jahren. Der freie Eintritt zum Aqua Floating Park wie auch das vielfältige Sportangebot mit Fitnessstudio, Basketballplatz und Beach Volleyball Court runden das Freizeitangebot ab.

Der White Platinum Plan des Hideaway Beach Resort & Spa garantiert einen ultraluxuriösen All Inclusive Urlaub, der wunschlos glücklich macht!

Das Hideaway Beach Resort & Spa liegt auf der halbmondförmigen Insel Dhonakulhi im Norden der Malediven, 290 km von der Hauptstadt Malé entfernt, und gehört zum Haa Alifu Atoll. Bezeichnend sind einmalige Ruhe, Komfort und viel Privatsphäre auf 297.000 Quadratmetern. 103 großzügige Villen in zehn Kategorien wurden mit viel Abstand voneinander in immergrüner Tropenvegetation und in der türkisblauen Lagune erbaut. Ein persönlicher Butler steht in fast allen Kategorien bereit und erfüllt sämtliche Gästewünsche. Die kulinarische Vielfalt zeigt sich in vier Restaurants und Bars. Direkt vom Strand zu erkunden ist das für Taucher paradiesische Hausriff. Als einziges Hotel auf den Malediven verfügt das Hideaway Beach über einen vollausgestatteten Hafen. Außerdem bietet es die größte Rum- und Whiskey-Karte der Malediven und beheimatet den „The Spa at Hideaway Maldives“, die Tauchschule „Meridis Dive & Relax“ sowie den professionell betreuten Kids Club.