Berlin: Daniel Achilles** schliesst das reinstoff zum Ende des Jahres

Zeit für Veränderung: Das Berliner Restaurant reinstoff schließt nach zehn erfolgreichen Jahren am 31. Dezember 2018 – Zwei Sterne weniger für Berlin

Nach knapp zehn Jahren als einer der Spitzenreiter der Berliner Gourmet-Szene, wird das Restaurant reinstoff am 31. Dezember 2018 schließen. Eine ganz bewusste Entscheidung des Betreiberpaares Sabine Demel und Daniel Achilles, die schon seit einigen Monaten in den beiden Gastronomen gärt. „Unser Mietvertrag läuft Anfang 2019 aus und wir haben dies zum Anlass genommen, um uns über unsere Zukunft Gedanken zu machen“, so Demel und Achilles. „Denn die Frage lautete: Verlängern wir den Mietvertrag oder nutzen wir diese Chance, um uns zu verändern“, so die beiden weiter.

Nach reiflicher Überlegung steht nun die Entscheidung fest. Aber natürlich nicht ohne ein besonderes Angebot für die Gäste: Denn um die vergangenen zehn Jahre gemeinsam mit Gästen noch einmal kulinarisch Revue passieren zu lassen, bietet das Restaurant ab dem 1. Juli 2018 ein spezielles Menü an, in dem Daniel Achilles die „Best of“ Gerichte des vergangenen Jahrzehnts in neun Gängen vereint. Nach einem sicherlich emotionalen Silvesterabend werden die beiden Wahl-Berliner dann ihr Restaurant schließen.

Zurzeit sind Demel und Achilles auf der Suche nach einem neuen Objekt – denn weitermachen wollen sie als Vollblut-Gastronomen auf jeden Fall. Wo und in welcher Form steht allerdings noch nicht fest. Die Freiheit, sich ein Stück weit auch neu zu erfinden, möchten sie sich in diesen Wochen und Monaten unbedingt vorbehalten. „Wir haben fast zehn Jahre lang all unsere Leidenschaft und unsere Zeit in das Projekt reinstoff gesteckt und sind stolz auf das, was wir mit unserem Team erreicht haben. Als wir damals angefangen haben, hätten wir uns nicht träumen lassen, einmal mit zwei Michelin Sternen und 18 Gault&Millau Punkten ausgezeichnet zu werden. Leider war und ist unser Restaurant jedoch rein logistisch gar nicht für diese Form der Gourmet-Küche ausgelegt, so dass wir immer mehr an unsere Grenzen gestoßen sind und diese immer weiter nach hinten verschoben haben“, so Demel und Achilles. Die kommenden Monate nutzt das Betreiberpaar daher intensiv für die Suche nach neuen Objekten und Projekten, erste Gespräche laufen bereits.