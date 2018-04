Westin Grand Frankfurt mit Konzerten und Cocktailkursen

Das Westin Grand Frankfurt ist fest in der lokalen Stadtkultur verankert. Das Hotel ist bekannt für seinen Sonntagsbrunch, das GrandSeven mit besten Cocktails und hervorragendem Essen oder auch seine After Work Partys. Bis zum Sommer legt das Team des Hotels bei seinem lokalen Angebot noch einmal nach – mit kostenlosen Konzerten, Themen-Brunchs und Cocktailkursen.

Livekonzerte im GrandSeven: Bartainment mit Alfred McCrary

Musikalischer Glamour und Genuss ziehen bis Mai 2018 im GrandSeven ein. Während die Küche für abwechslungsreiche Snacks sorgt, spielt Alfred McCrary Livemusik auf höchstem Niveau. Der Sänger, Pianist und Songwriter arbeitete in seiner langjährigen Karriere unter anderem mit Weltstars wie Stevie Wonder, Diana Ross oder Elton John zusammen. Aufgewachsen mit Gospel, Blues und Jazz umfasst sein Repertoire heute populäre Songs eines halben Jahrhunderts – von Swing und Pop bis hin zur Soul-Musik. Sie alle bringt er mit einer Klasse und Ausstrahlung auf die Bühne, die an große Künstler wie Frank Sinatra oder George Michael erinnern. Seine kostenlosen Livekonzerte unter dem Titel „SoundBites@GrandSeven“ finden donnerstags am 26. April sowie 3. und 17. Mai 2018 von 20.00 bis 23.00 Uhr statt.

Shake it well – vom Cocktail-Anfänger zum Mixologist

Der Frühling naht und mit ihm die ersten lauen Abende auf dem Balkon oder der heimischen Terrasse. Jetzt ein Cocktail! Am besten noch richtig professionell gemixt! Rund drei Stunden mit echten Profis lassen diese schöne Vorstellung wahr werden – beim Cocktailkurs im GrandSeven. Nach einem kurzen Theorieteil geht es professionell in die Praxis. Die ersten Kurse starten schon am 5. Mai 2018. Ab September bis zum Jahreswechsel finden sie dann monatlich statt – am 1. September, 6. Oktober, 3. November und 1. Dezember 2018. Rund drei Stunden Kurs kosten 75 Euro pro Person mit Softgetränken, Salzgebäck und Rezeptheft oder 99 Euro pro Person inklusive Fingerfood. Weitere Infos: http://www.grandseven.de

Sonntags-Brunch – klassisch oder österlich, mit Erdbeeren und Spargel oder zum Muttertag

Auf der Liste der Brunch-Locations steht das Restaurant motions im Westin Grand Frankfurt ganz oben. Das liegt an den guten „Zutaten“: Angefangen mit einem Aperitif im GrandSeven um 11.30 Uhr, gefolgt von einem Brunchbuffet, das seinesgleichen sucht, ergänzt durch einen kostenfreien Parkplatz in der hoteleigenen Tiefgarage und als i-Tüpfelchen mit einer Kinderbetreuung für die Kleinen, damit die Großen in Ruhe plaudern können. Buchbar ist dieser Rundum-Genuss für 49 Euro pro Person, bis sechs Jahre zahlen Kinder nichts und von sieben bis zwölf Jahren nur den halben Preis.

Jeden Monat werden Themenbrunchs geboten, wie zum Thema Spargel & Erdbeer am 6. Mai 2018 für 49 Euro pro Person oder zum Muttertag am 13. Mai 2018 für 59 Euro pro Person.