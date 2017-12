Travel Charme Gothisches Haus Wernigerode

Kulinarische Hochburg im Harz:

Neu ausgezeichneter Küchenchef Ronny Kallmeyer im Travel Charme Gothisches Haus lockt Gourmets und Nachwuchs nach Wernigerode

Hauben und Bib Gourmand: Ronny Kallmeyer, Küchenchef im Travel Charme Gothisches Haus im Herzen von Wernigerode, kann beides: Haute Cuisine und Schlemmerküche. Die Tester des Gourmetführers Gault&Millau bescheinigten der Küche der Bohlenstube mit 15 Punkten und zwei Hauben im zweiten Jahr in Folge einen Spitzenplatz unter den besten Restaurants Deutschlands. Kallmeyer überzeugte die Kritiker dabei mit seiner Idee, jedes Hauptgericht in zwei Interpretationen aus den gleichen Grundzutaten zu servieren. Kurz zuvor wurde das Hauptrestaurant Die Stuben erstmals mit dem Bib Gourmand ausgezeichnet. Dieser Genuss-Ableger des Guide Michelin wird an Restaurants vergeben, die ein Höchstmaß an Schlemmerei bei einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis versprechen. Grundlegend dafür sind eine frische Küche, die hohe Qualität der Produkte, die sorgfältige Zubereitung und dabei eine moderate Rechnung.

„Dass die Gault&Millau-Tester die Bohlenstube erneut zu den drei besten Küchen von Sachsen-Anhalt zählen, ist eine wundervolle Bestätigung für mein Team und mich. Es ist beflügelnd zu sehen, dass der von uns eingeschlagene Weg eine solche Anerkennung findet“, freut sich Küchenchef Ronny Kallmeyer. „Der Bib Gourmand für Die Stuben hat uns ganz besonders gefreut. Wir stecken unser Herzblut in jeden kulinarischen Winkel des Gothischen Hauses. Dass unser Einsatz für Regionalität, Top Qualität und Frische auch in diesem Bereich belohnt wird, freut uns umso mehr.“ Zur Feier der Auszeichnung steht ab sofort ein „Bib Gourmand Menü“ auf der Speisekarte: Gebeizte Fjordforelle mit Kürbis, Haselnüssen und Orange, danach geschmortes Ochsenbäckchen mit Sellerie und Rosenkohlblättern und zum Abschluss Tiramisu aus Karamellschokolade, Passionsfrucht und Mango für insgesamt 36 Euro.

Das Engagement des leidenschaftlichen Küchenchefs erstreckt und überträgt sich auch auf den Nachwuchs. Er fördert das Team beispielhaft und führt seine Azubis bei den Meisterschaften des Gastgewerbes regelmäßig auf das Siegertreppchen. „Ronny Kallmeyer ist ein absolutes Vorbild in der Küche und als Ausbilder“, bestätigt Antje Märker, Hoteldirektorin im Travel Charme Gothisches Haus. „Wir spüren das an dem erfreulichen Zulauf von engagierten und fähigen Mitarbeitern trotz der ansonsten schwierigen Lage am Arbeitsmarkt.“

Bekannt und beliebt ist das Travel Charme Gothisches Haus auch für seine kulinarischen Veranstaltungen. Tricks und Tipps von Küchenchef und Team erhalten interessierte Gäste auf einer der legendären Küchenpartys an verschiedenen Aktionsstationen und schlemmen dabei vom jahreszeitlichen Buffet. Termine 2018: 27. Januar, 10. März und 17. November für 39 Euro pro Person. Mittendrin sind Restaurantbesucher am „Küchentisch“. Im Zentrum des Geschehens schauen sie dem perfekt eingespielten Küchenteam bei der Arbeit zu und genießen ein Vier-Gänge-Überraschungsmenü für 44 Euro beziehungsweise 64 Euro inklusive korrespondierender Getränke pro Person. Eine frühe Buchung wird empfohlen. Ihre eigenen Kochkünste verfeinern können Amateure bei drei Kochkursen im Jahr, die sich nach den jeweiligen Jahreszeiten ausrichten. Termine 2018: 14. April, 02. Juni, 06. Oktober für 89 Euro pro Person inklusive Drei-Gänge-Menü mit Getränken und Kochschürze für zuhause. Ein Highlight für kulinarische Spürnasen ist das Krimidinner an drei Terminen im Jahr: 10. Februar, 27. Oktober und 24. November.

Weitere Informationen zum Vier-Sterne-Superior-Hotel Travel Charme Gothisches Haus Wernigerode unter www.travelcharme.com.

Über die Travel Charme Hotels & Resorts

Der Name Travel Charme Hotels & Resorts steht für eine einzigartige Kollektion von derzeit elf individuellen Urlaubshotels der Vier- bis Fünf-Sterne-Kategorie in Deutschland und Österreich. Die Hotels befinden sich an der Ostsee in Kühlungsborn, auf der Halbinsel Fischland-Darß sowie auf den Inseln Rügen und Usedom. Ein weiterer Standort ist Wernigerode im Harz. In Österreich liegen die Hotels am Achensee in Tirol, im Kleinwalsertal und in Werfenweng im Salzburger Land. Travel Charme Hotels & Resorts sind heute Inbegriff für Qualität, persönliche Atmosphäre und höchste Servicequalität – und das gepaart mit exzellenter Gastronomie sowie einem umfangreichen Wellness- und Aktivangebot. Mehr Informationen unter http://www.travelcharme.com.