Simon Kieslich, Betzdorf (NRW)

Simon Kieslich aus Betzdorf (NRW) erzählt uns von seinem großem Projekt:

Meine Frau Ada und ich haben im Dezember 2016 das Hotel und Restaurant Bürgergesellschaft in 57518 Betzdorf in der Augustastrasse 5 neu eröffnet.

Schon zu Beginn meiner Kindheit war ich sehr kochbegeistert und wissbegierig in der Materie des Kochens. Darum entschloss ich mich 2006 dazu, eine Ausbildung zum Koch im Zweibrückerhof in Herdecke zu absolvieren.

In meinen Wanderjahren als Koch war ich unter anderem im Renaissancehotel und bei der Neueröffnung des Hyatt Regency am Medienhafen in Düsseldorf tätig.

Um meinem Drang nach Weiterbildung nachzukommen, begann ich mich auf die Suche nach der Sternegastronomie. Im Jahr 2012 konnte ich im Victorian unter Volker Drkosch erstmals unter einem Sternekoch arbeiten. Im Rahmen dieser Tätigkeit konnte ich mein Können unter Beweis stellen und sehr umfangreiche Erfahrungen sammeln. Anschließend führte mich die Reise ins Favorite Restaurant nach Mainz. Hier durfte ich unter der Leitung von Tim Meierhans kochen und kulinarisch mein Wissen erweitern. Aufgrund meiner sehr guten Leistung und Auffassungsgabe wurde ich Anfang 2014 zum Souschef befördert. Mit neuer Leitung der Küche unter Phillip Stein konnte unser Team den Stern für das Jahr 2015 zurück gewinnen. Nach meiner letzten Station als Küchendirekor im „Das kleine Steakhaus“ und „Eventhaus73“ in Köln haben sich meine wundervolle Frau und ich uns dazu entschlossen, uns mit dem Hotel-Restaurant Bürgergesellschaft in Betzdorf selbständig zu machen und in herzlich-familiärer Atmosphäre für Ihr Wohlbefinden zu sorgen.

Mit der Übernahme des Hotel-Restaurant Bürgergesellschaft im Jahr 2016 haben wir uns einen langgehegten Traum erfüllt. Mit Professionalität, Leidenschaft und Engagement sorgen wir und das gesamte Küchen- und Serviceteam für das Wohl unserer Gäste, denn Gastfreundschaft wird bei uns groß geschrieben!

BÜRGERGESELLSCHAFT

Hier sind der Reihe nach die Gerichte auf den Fotos

1 Dreierlei Chips / Trüffel / Mango

2 lachstatar / Tomate / Curry

3 Jackobsmuscheln roh und gebraten/ pata negra Schinken/Krustentier Mayo/wildkräuter

4 Rinder palliard/Trüffel/foie gras/parmegiano regiano/Balsamico

5 Hokkaido kürbiscreme suppe/caramelisierter apfel /Honig-Schaum/wachtelkeule

6 Iberico Secreto / Sellerie / Gemüse

7 Rehrücken /Brot/brioche serviertenknödel/Spitzkohl /korinthensauce

8 Halbgefrorene Schokoladen delice

9 kalbskarree 2erlei Petersilie

10 Us flanksteak / Haselnusspüree/Hopfen

11 Halbgefrorene Schokoladen delice

12 loup de mee /calamaretti/boulliabase

13 seeteufel /Sepia/Risotto/chorizu Schaum