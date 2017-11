Spitzen-Baristas wetteifern in der Messe Bremen

Deutsche Meisterschaften finden im Rahmen der GASTRO IVENT statt.

Die besten Baristas Deutschlands kommen in die Kaffeehauptstadt der Republik: Von Sonntag bis Dienstag, 25. bis 27. Februar 2018, messen sie ihr Können bei den Deutschen Kaffeemeisterschaften in der Messe Bremen. Der von der deutschen Sektion der Speciality Coffee Association (SCA) veranstaltete Wettbewerb findet auf der Fachmesse GASTRO IVENT statt, die in zwei Hallen Impulse und Lösungen für die Gastronomie präsentiert.

„Wir freuen uns sehr, dass die SCA Bremen für die Austragung der spannendsten Disziplinen dieses international beachteten Wettkampfs gewählt hat, nämlich die ,Barista-Meisterschaft‘ und ,Latte Art‘“, kommentiert der Geschäftsführer der Messe Bremen & ÖVB-Arena, Hans Peter Schneider. Die Stadt biete den Teilnehmern und Publikum beste Möglichkeiten. Bremen sei für die kurzen Wege zwischen der Messe, Hotels und Gastronomie sowie Sehenswürdigkeiten weithin bekannt.

„Die SCA German Chapter hat sich ohne lange Diskussion für die Messe Bremen entschieden“, erklärt deren Präsident Graziano Chessa. „Die GASTRO IVENT gibt einen idealen Rahmen ab, zumal mit dem Ausstellungsbereich ,Coffee Style‘ der Kaffee und seine optimale Zubereitung ohnehin schon eine große Rolle spielen.“

Bei der „Barista-Meisterschaft“ loten die Kaffee-Könner die Möglichkeiten eines Espressos aus. In der Disziplin „Latte Art“ zaubern die Ästheten unter den Baristas Kunstwerke aus Milchschaum auf den Kaffee.

Bremen ist wie keine zweite deutsche Stadt mit Kaffee verbunden. Hier eröffnete im 17. Jahrhundert die erste Kaffeestube Deutschlands, entstanden große Marken wie Eduscho, Jacobs, Melitta oder Kaffee HAG. Fast jede zweite Kaffeebohne, die in Deutschland in der Tasse landet, gelangt über bremische Häfen ins Land.

Die GASTRO IVENT findet zum dritten Mal in der Halle 6 statt, erstmals kommt die Halle 7 hinzu. Der Tageseintritt kostet bei Online-Kauf 24 Euro, die Dauerkarte 36 Euro. Die Tickets berechtigen auch zum Besuch der zeitgleichen fish international, Deutschlands einziger Fisch-Fachmesse, in Halle 5 sowie der Hausmesse der Fleischer-Einkauf AG in Halle 4.

Weitere Infos: http://www.gastro-ivent.de