Manuel Gratzl, Küchenchef Bristol Lounge, Bristol Hotel Wiener Staatsoper

Die Küche von Manuel Gratzl, Küchenchef der Bristol Lounge, dem Restaurant des Bristol – Hotel zur Wiener Staatsoper, steht für das, was das Fünf-Sterne-Haus verkörpert: eine große Liebe zur Tradition, gepaart mit Wiener Charme, die auf höchste Servicestandards trifft. Seine Küche präsentiert sich abwechslungsreich und bei einem Blick auf die Speisekarte lassen sich seine drei Schwerpunkte, traditionell, international und vegan, gut erkennen.

Mit seinem ausgeprägtem Gespür für Tradition haben es ihm besonders die alten klassischen Wiener Gerichte wie Beuschel, Wiener Schnitzel, Palatschinken oder seine Spezialität, der Kaiserschmarrn, angetan, in die er sein ganzes Herzblut steckt und nicht nur die internationalen Gäste begeistert, auch die Wiener kommen gerne wegen der authentischen Speisen.

Schon während seiner Tätigkeit in dem veganen Restaurant „Vitrine“ hat Gratzl festgestellt, das Vegan mehr als nur ein Trend ist und Speisen ohne tierische Lebensmittel super schmecken. Er sieht es als Herausforderung altbekannte Gerichte vegan zu interpretieren. Ein erster Schritt dazu war der vegane Afternoon-Tea der seit November 2016 in der Bristol Lounge serviert wird. Es gibt aber auch Klassiker wie den Kaiserschmarrn auf der veganen Karte.

Ebenso leidenschaftlich wie die Wiener Küche bereitet Gratzl seine international inspirierten Gerichte. Nicht zuletzt durch seine Mitgliedschaft im WACS – Weltbund der Kochverbände, welche sich stets dem Erhalt und die Verbesserung der kulinarischen Normen der weltweiten Küchen widmet, bewegt er sich souverän auf dem internationalen kulinarischen Parkett. Der begnadete Koch und passionierter Taucher kann sein Faible für Fisch und Meeresfrüchte, in Gerichten wie der Sashimi Tunaroll, oft auch in Kombination mit seinem Lieblingsgemüse Rote Rüben ausleben.

Dem Küchenchef geht es darum, das Authentische von Gestern mit dem Neuen von Heute zu verbinden und dem ganzen somit einen aktuellen Twist zu verleihen. Die Grundlage für seine saisonalen Delikatessen sind dabei Produkte von regionalen Betreibern auf die er besonderen Wert legt.

Der 34-jährige ist Wiener mit Leib und Seele. So liegt es nah, dass er seine Kochkarriere im Palais Pallavicini der Wiener Hofreitschule startete. Auch seine zweite Station als Jungkoch im Hotel Bristol war seiner großer Heimatverbundenheit geschuldet. Damals ahnte er noch nicht, dass er einmal die Ehre haben würde, Küchenchef in diesem legendären Haus zu sein. Bis er sich im November 2015 entschied, an die heimischen Herde zurückzukehren, durchlief er namhafte Stationen, unter anderem das Relais&Chateaux – Jagdhof im Stubaital, SOL Beachclub im Hotel Park’s am Wörthersee, „Vitrine“ des Alpenhotels Saaalbach-Hinterglemm und das legendäre Suvretta House in St. Moritz, wo er als zweiter Chef die Küche leitete.

