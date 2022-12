Zwei Stollen-Rezepte zum Nachbacken und mehr Rezepte

Dinkel-Spekulatius Rezept

Spekulatius werden in der Dinkelbackstube von Christa Lutum ausschließlich in der Vorweihnachtszeit hergestellt. Christa Lutum ist nicht nur die Bäckermeisterin der Bäcker- Innung Berlin, sondern wurde auch zur Bäckerin des Jahres 2022 gekürt und besitzt seit 2016 ihre eigene Bäckerei namens „Christa Lutum Bäckermeisterin“ in Berlin-Charlottenburg, in der ausschließlich mit Dinkel- und Roggenmehl gebacken wird. Die Dinkelmehl-Produkte sind für viele ihrer Kundinnen, Kunden eine beliebte Alternative zum Weizenmehl, die Nachfrage ist groß. Das Gewürz für das kleine, aber feine Mürbeteiggebäck stellt sie selbst her. Wichtig ist, dass das Gebäck in einer gut verschlossenen Dose gelagert wird, da es durch den hohen Zuckergehalt ansonsten zu weich wird. So gelagert, halten Spekulatius gut 10 Wochen.