Ruggeri lanciert seinen ersten Valdobbiadene Prosecco D.O.C.G. Extra Brut

Die Erweiterung des Regelwerks für Weine mit Herkunftsbezeichnung „Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore“ im August 2019 stellte die Weichen für einen hochspannenden Neuzugang im Sortiment der Prosecco-Manufaktur Ruggeri. Als einer der ersten Prosecco Superiore D.O.C.G. der jetzt zulässigen Geschmacksstufe „Extra Brut“ wird der „Saltèr“ im Frühjahr 2020 auch in Deutschland lanciert.



Bereits Anfang der 2000er- Jahre bewies das Team um Familie Bisol Weitsicht und glaubte an eine „Extra Brut“-Variante auf Prosecco Superiore Niveau, die jedoch noch lange nicht als Prosecco bezeichnet werden durfte. Im August 2019 war es dann soweit. Das Regelwerk des Prosecco Superiore D.O.C.G. erfuhr einige Veränderungen, darunter auch die offizielle Zulassung der Geschmacksstufe „Extra Brut“. Diese erlaubt es, die Produktbezeichnung für Prosecchi mit einem Restzuckergehalt zwischen 0 und 6 g/l zu verwenden. In diesem Frühjahr, also gerade mal ein halbes Jahr nach der Verordnung, präsentiert die Prosecco-Manufaktur Ruggeri deshalb bereits ihren Saltèr, den ersten Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. „Extra Brut“, in dem einmal mehr der anhaltende Innovationsgeist sowie die tiefe Verbundenheit zur eigenen Weinbauregion zum Ausdruck kommt.

„Saltèr“ – Der Wächter der Weinberge

Der Name des Valdobbiadene Superiore D.O.C.G. Saltèr Extra Brut geht auf eine reale, historische und sehr originelle Figur zurück: den „Saltner“. Dabei handelt es sich um einen jungen, ledigen Burschen, der in den Gemeinden Norditaliens in den 1950ern dafür verantwortlich war, die Weinberge bis zur Ernte vor Eindringlingen zu schützen. Tag und Nacht überwachte der Saltner die Rebanlagen von einem Turm aus. Sein auffälliges Lederkostüm mit Ketten aus Tierzähnen, Kreuzen, Federn sowie einem Hut mit Fuchsschwanz lehrte Eindringlinge das Fürchten. Wie der Saltner will auch die Prosecco-Manufaktur das Anbaugebiet um Valdobbiadene bewahren und aufwerten. Der neue Saltèr Extra Brut passt deshalb perfekt in die Philosophie von Ruggeri, die für unverfälschte Weine steht, die ihre Herkunft wiederspiegeln.

RUG Salter

Das perfekte Zusammenspiel der autochthonen Rebsorten Glera, Verdiso und Perera verleiht dem Wein einen gut erkennbaren Charakter. Mit einem Restzuckergehalt von nur 4,5 g/l überzeugt der Saltèr Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. Extra Brut nicht nur anspruchsvolle Gaumen sondern vor allem auch Weinliebhaber, die auf der Suche nach etwas Außergewöhnlichem sind. Der Saltèr Extra Brut zeichnet sich durch seine zartgelbe Farbe mit grünlichen Reflexen und durch eine feine Perlage aus. In der Nase zeigt er florale Noten, die später einem reichhaltigen, fruchtigen Bouquet von knackig grünem Apfel und Williams-Birne weichen. Am Gaumen ist der Saltèr extrem trocken, frisch, delikat, lebhaft und aufregend mit ausgewogen langem Nachhall. Er eignet sich ausgezeichnet als Aperitif aber auch als Essensbegleiter. Dabei passt er ideal zu Gemüsegerichten, Fisch und weißem Fleisch sowie hervorragend zu Tempura. Private Weinliebhaber finden den Saltèr im ausgewählten Fachhandel sowie im Online-Shop von Ludwig von Kapff (ludwig-von-kapff.de) zur unverbindlichen Preisempfehlung von € 12,95. Interessierte Händler und Gastronomen wenden sich direkt an Reidemeister & Ulrichs.

Über Ruggeri

Die Prosecco-Manufaktur Ruggeri blickt auf eine jahrhundertalte Tradition zurück, die mit der Geschichte des Weinbaus in der Region um Valdobbiadene tief verwurzelt ist. Überzeugt vom Potenzial seines einzigartigen Anbaugebiets wird das Generationsunternehmen zurecht als Pionier in der Welt des Prosecco bezeichnet. 2019 wurde das hochprämierte Prosecco-Haus bereits zum zehnten Mal mit den Tre Bicchieri ausgezeichnet. Seit 2017 ist Ruggeri Teil der deutschen Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH. Beide Seiten blicken auf eine fruchtbare und erfolgreiche Zusammenarbeit, die auf gleichen Werten beruht. www.ruggeri.it