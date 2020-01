Mainz: Tobias Schmitt (32) übernimmt Küche im Favorite

Der Wiesbadener Tobias Schmitt, bisher Souschef unter 2-Sterne-Koch Andreas Krolik im Frankfurter Sternerestaurant „Lafleur“ im Gesellschaftshaus des Palmengartens, freut sich auf die Küchenchefstelle im Mainzer Favorite. Der Sohn von Harald Schmitt, der Wiesbadener Hotellegende und Ex-Chef der „Ente“ will die Mainzer mit seinen kulinarischen Kreationen glücklich machen und auch die Wiesbadener über den Rhein locken. Nach Fastnacht startet er in der Favorite durch.

Tobias Schmitt (32) ist jetzt Küchenchef im Mainzer Favorite, 1 Stern

Seine Ausbildung zum Koch hat Tobias Schmitt in „Brenners Park Hotel & Spa“ in Baden-Baden absolviert. Nach erfolgreich abgeschlossener Lehre nahm er Kurs in Richtung Norden und arbeitete in Hamburg an der Seite von Cornelia Poletto und anschließend als Demi Chef in „Jacobs Gourmetrestaurant“ im „Hotel Louis C. Jacob“.

Dann ging es in die weite Welt hinaus. Ein Jahr lang stand Schmitt in Australien am Herd – zuletzt im „Orpheuse Island Resort“ am Great Barrier Reef. Es folgte ein Jahr in Amsterdam im „Intercontinental Hotel Amsterdam“, im Sterne Restaurant „La Rive“ bei Küchenchef Roger Rassin. Zwei Michelin Sterne leuchteten über der „Villa Merton“, als Tobias Schmitt bei Matthias Schmidt in Frankfurt am Main auf dem Posten des Gardemanger und Poissonier anheuerte. Er blieb Frankfurt treu als er im Januar 2015 als Souschef und Chef Patissier ins „Lafleur“ wechselte. Dort erreichte ihn der Ruf aus Mainz in die Favorite.

Daniele Tortomasi, sein Vorgänger am Herd in Mainz, zieht nach einem wilden Jahr weiter. Zum Jahresbeginn verließ er die Favorite mit unbekanntem Ziel. Mit Tobias Schmitt holt sich die Familie Barth jetzt einen erfahrenen Küchenchef ins „Favorite Restaurant“, der bereits seit 15 Jahren am Herd steht und vor fünf Jahren mit Chef Andreas Krolik ins „Lafleur“ nach Frankfurt „gezogen“ ist. Gemeinsam mit Tobias Schmitt will man an den Erfolg der beiden so beliebten Küchenchefs Tim Meierhans und Philipp Stein anknüpfen und dabei das gute Miteinander von Küche, Service und Gästen pflegen. Anja und Christian Barth, denen die Förderung engagierter Menschen sehr am Herzen liegt, freuen sich ein neues Kapitel in der Erfolgsgeschichte ihres Gourmet Restaurants.

Zum Küchenchefwechsel sagt Christian Barth: „Daniele Tortomasi hat uns ein Jahr lang als Küchenchef begleitet und immer wieder für Überraschungen gesorgt und uns begeistert mit seinem unermüdlichen Streben nach absoluter Perfektion. Er ist noch sehr jung und absolut ambitioniert, denn er will ganz nach oben. Deshalb muss er noch so viel Erfahrung sammeln wie möglich – an möglichst vielen unterschiedlichen Orten. Das ist wichtig für seinen weiteren Weg, und dabei möchten wir ihm keine Steine in den Weg legen. Wir möchten ihn vielmehr dazu ermuntern, sich mit offenen Augen auf den Weg zu machen. Er hat viel Potential, auf das er stolz sein darf. Wir wünschen ihm alles Gute und freuen uns, wenn wir in kollegialer Verbindung bleiben“.

Weitere Infos unter: www.favorite-mainz.de

Tobias Schmitt, bisher Souschef unter 2-Sterne-Koch Andreas Krolik im Frankfurter Sternerestaurant „Lafleur“ wird Küchenchef im Mainzer Favorite