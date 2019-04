Reisen von Europa nach Großbritannien nach dem Brexit

VisitBritain informiert Reisende aus Europäischen Union

Rund 70 Prozent der ausländischen Gäste in Großbritannien kommen aus Europa. Für sie wird sich auch nach dem Brexit vorerst nichts ändern. Flüge werden unverändert fortgesetzt und EU-Bürger werden bis mindestens 2020 mit ihrem gültigen Personalausweis einreisen können. Reisende, die einen elektronischen Reisepass besitzen, kommen ebenfalls weiterhin schnell und umkompliziert durch den E-Gate Bereich.

Flugzeug, British Airways, London

Die britische Regierung hat die englischsprachige Seite „Visiting the UK after Brexit“ veröffentlicht, auf der Besucher weitere ausführliche Informationen zur Einreise findet, u.a. zur Gültigkeit von Führerscheinen, der Einreise mit Haustieren und Roaming-Gebühren. Diese Seite wird nach Bedarf aktualisiert, so die UK Regierung.