Guide Michelin Bay Area 2019 – Komplette Liste aller Sterne-Restaurants

Die Gegend um San Francisco hat für die 2019er Ausgabe des Guide Michelin zwei neue Drei-Sterne-Restaurants erhalten: Single Thread, das Weingasthaus, sowie das Atelier Crenn von Dominque Crenn.

Single Thread, im kalifornischen Healdsburg, wurde 2016 eröffnet und serviert ein japanisches und modernistisches Menü, das von Küchenchef Kyle Connaughton gekocht wird und mit Produkten von der Farm des Partners Katina Connaughton serviert wird. Die Upgrades bekräftigen den Status von Nordkalifornien in den Augen des Michelins als die feine Hauptstadt des Essens mit acht Drei-Sterne-Restaurants im Vergleich zu den fünf von New York City.

Dominique Crenn, seit einiger Zeit eine der besten Köche der USA, kann endlich mit der höchste Auszeichnung vom Michelin für ihr Atelier werben . Seit der Eröffnung im Jahr 2011 war Atelier Crenn eine der wenigen Bastionen der Avantgarde-Küche an der Westküste.

Die Auszeichnung ist von besonderer Bedeutung, weil Crenn als erste Frau in den USA Drei-Sterne für ihr Restaurant erhielt.

Die Hochstufung von SingleThread in Healdsburg durch den Guide ist eine beeindruckende Entwicklung für ein Restaurant, das vor zwei Jahren noch nicht einmal geöffnet hatte. Küchenchef Kyle Connaughton, der einst die The Fat Duck Testküche betreute, serviert ein 11-Gänge-Kaiseki-Menü mit japanischen Produkten, die von seiner Partnerin und Landwirtin Katina Connaughton angebaut werden. Das Restaurant basiert auf dem Konzept des Omotenashi, dem „Geist der selbstlosen Gastfreundschaft, der Bedürfnisse antizipiert, ohne gefragt zu werden.“

Es kann manchmal fast 10 Jahre dauern, bis ein Restaurant den Drei-Sterne-Status erreicht hat, wie dies auch bei Arpège von Alain Passard in Paris der Fall war. SingleThread wurde jedoch erst Ende 2016 eröffnet.

Von den rund 120 mit drei Sternen ausgezeichneten Restaurants weltweit werden nur sechs von Frauen geführt: Arzak (Elena Arzak), Maison Pic (Anne-Sophie Pic), Dal Pescatore (Nadia Santini), Sant Pau (von Carme Ruscadella) und jetzt Atelier Crenn.

Katianna Hong, Chef bei Charter Oak, leitete die mit Drei-Michelin-Sternen ausgezeichnete Meadowood-Küche als Küchenchef unter Christopher Kostow.

Wie Benu, Meadowood, Manresa und die anderen besten Restaurants der Bay Area sind Crenn und SingleThread außerordentlich teuer geworden. Das Abendessen im Atelier Crenn kostet $ 335 pro Person (inklusive Service) oder mehr als $ 1.200 für zwei Personen nach Wein-Pairing und Steuern. Ein Kochtisch wird für 450 US-Dollar pro Person angeboten. Noch 2014, damals bereits mit zwei Sternen, zahlte man gerade mal 120 $ pro Kopf.

Die Bewirtung im SingleThread kostet $ 275. Ein komplettes Abendessen für zwei Personen mit Pairing kostet über 1.100 US-Dollar. Das Restaurant bietet auch die Möglichkeit, in der Herberge für etwa $ 1000 bis $ 1500 pro Nacht zu übernachten.

Eine weitere große Neuigkeit ist, dass Laurent Gras nach fast achtjähriger Abwesenheit von einer Vollzeit-Profiküche wieder ein erstklassiges, mit einem Michelin-Stern ausgezeichnetes, Restaurant betreibt. Der Koch und Radfahrer, der das L20 in Chicago verlassen hatte, nachdem er 2010 die höchste Ehre von Michelin erhalten hatte, übernahm diesen Sommer die Küche von Joshua Skenes. Der Rote Guide hat das Restaurant heute als würdig angesehen, im Drei-Sterne-Club zu bleiben, wo es seit 2015 ist.

Im Gegensatz dazu fiel Coi auf zwei Sterne, was nicht völlig unerwartet war, nachdem sich Matthew Kirkley für den Bocuse d’Or, die kulinarischen olympischen Spiele, die für die Kochszene wichtig sind, als Vollzeit-Trainer verpflichtete. Erik Anderson vom Catbird Seat in Nashville übernahm im November das Zepter als Chefkoch.

Drei Sterne im Michelin-Sinn bedeuten „außergewöhnliche Küche, die eine besondere Reise wert ist“. Zwei Sterne bedeutet „ausgezeichnete Küche, einen Umweg wert“, während ein Stern „hochwertige Küche, einen Stopp wert ist“.

Fünf neue Restaurants haben in diesem Jahr einen Stern erhalten: Bar Crenn, Birdsong, Madcap, Nico und Protegé. Mit Ausnahme von Madcap, das Ende 2017 eröffnet wurde, wurden alle anderen 2018 eröffnet. Und alle sind die Produkte alter Hasen der gehobenen Küche: Bar Crenn ist vom Küchenchefin Dominique Crenn (die so jetzt insgesamt vier Sterne hat). Birdsong ist vom ehemaligen Saison-Küchenchef Chris Bleidorn. Madcap ist das Ergebnis des ehemaligen Mina-Kochs Ron Siegel. Protegé stammt von zwei Mitarbeitern der French Laundry, Küchenchef Anthony Secviar und Sommelier Dennis Kelly.

Leider fehlt im 2019er Michelin George Chens Eight Tables Restaurant in Chinatown in dem ausschließlich Speisen serviert werden. Es ist eine der bemerkenswertesten Restaurants in SF, die in den vergangenen Jahren in gehobener Atmosphäre eröffnet wurden und bringt Shifan Tsui oder „private chateau cuisine“, eine Elite-Art von Wohn-Restaurants aus den Städten Chinas, an den Tisch.

In San Francisco bleibt Herr Jiu mit einem Stern die Nummer 1 der chinesischen Küche.

Adega und Terrapin Creek sind inzwischen ganz vom Michelin gestrichen.

Im Folgenden finden Sie eine vollständige Liste der markierten Sterne für die San Francisco Bay Area und das Wine Country von 2019:

Drei Sterne:

Atelier Crenn (neu)

Benu

The French Laundry

Manresa

Quince

The Restaurant at Meadowood

Saison

Single Thread Farm (neu)

Zwei Sterne

Acquerello

Baume

Californios

Coi

Commis

Lazy Bear

Ein Stern

Al’s Place

Aster

Auberge du Soleil

Bar Crenn

Birdsong

Bouchon

Campton Place

Chez TJ

Commonwealth

Farmhouse Inn & Restaurant

Gary Danko

Hashiri

In Situ

Ju-Ni

Keiko a Nob Hill

Kenzo

Kin Khao

Kinjo

La Toque

Lord Stanley

Luce

Madera

Madcap

Madrona Manor

Michael Mina

Mister Jiu’s

Mourad

Nico

Octavia

Omakase

Protegé

Plumed Horse

The Progress

Rasa

Rich Table

Sons & Daughters

SPQR

Spruce

State Bird Provisions

Sushi Yoshizumi

Terrapin Creek

The Village Pub

Wako

Wakuriya