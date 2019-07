Prime @ Rock Salt im Nai Harn, Phuket

Genuss für die Seele, Ausblick für das Gemüt – das The Nai Harn hat ein weiteres Feinschmecker-Paradies: Prime @ Rock Salt. Das etablierte Beach-Restaurant Rock Salt des Resorts ist um eine luftige Etage erweitert worden und dort residiert nun Prime @ Rock Salt. Hier dreht sich alles um das offene Feuer, perfektes BBQ und hervorragende Weine.

Oberhalb des Rock Salt haben Gäste ab sofort die Möglichkeit, in privater Atmosphäre ein ganz intimes Barbecue mit langsam gegartem Dry-Aged Fleisch sowie passenden Weinen zu genießen. Nur 20 Sitzplätze offeriert der neue Genusstempel an der Südspitze Phukets mit Blick auf den Nai Harn Beach sowie die Andamanensee. Genießer werden mit

Geschmackserlebnissen, wie 30 Tage speziell im Himalaya-Salzkühlschrank gereiftem Rindfleisch, das butterweich auf der Zunge zergeht, fangfrischen Meeresfrüchten und liebevoll hausgemachten Produkten überrascht. Bei der Zubereitung der Speisen setzt Executive Chef Mark Jones in der offen gestalteten Küche auf den eigens angefertigten Holzofen sowie den Santa Maria-BBQ-Stil und verfeinert die frischen Produkte mit geschmackvollen Aromen. Hier wird noch klassisch mit Kohle und Holz gegrillt, wobei die verschiedenen Wärmegrade dem Fleisch andere Geschmacksnuancen als geräuchert oder auch karamellig verleihen. Die Weinbegleitung wurde von James Suckling höchstpersönlich passend zu den jeweiligen Gerichten zusammengestellt, Gäste können diese auch glasweise bestellen. Es gibt somit einen kulinarischen Grund mehr, das Foodie-Paradies The Nai Harn auf Phuket zu besuchen: Prime Location gepaart mit Prime Zutaten.

Geleitet wird das Fünf-Sterne-Haus The Nai Harn vom deutschen Hoteldirektor Frank Grassmann, der bereits seit vielen Jahren in Asien lebt. The Nai Harn gehört zu Leading Hotels of the World und ist buchbar über die Veranstalter airtours, DesignReisen, DerTour Deluxe, Meier’s Weltreisen, Kuoni, Thomas Cook sowie TUI Deutschland.

The Nai Harn liegt nicht nur an einem der schönsten Strände Asiens, dem Nai Harn Beach, sondern hat auf Phuket bereits Geschichte geschrieben: Unter dem Namen Royal Phuket Yacht Club war es einst das erste Luxushotel auf der thailändischen Ferieninsel. Nach einer umfassenden Renovierung eröffnete es im Januar 2016 als The Nai Harn und empfängt in einer spektakulären Lage an der Südspitze Phukets Reisende, die hier auf zeitgenössisches Design und ein entspanntes Ambiente treffen. Fast alle der 130 Zimmer und Suiten verfügen über riesige Balkone mit lässigen Daybeds, von denen aus sich das Spiel der Wellen und der Sonnenuntergang genießen lassen. Um in seinem Haus die perfekten Sundowner zu garantieren, holte der General Manager einen der besten Barmänner der Welt in das Eröffnungsteam des Hotels: Salim Khoury, der in der American Bar des Londoner Savoy zur Legende wurde. Die Weinkarte wurde von James Suckling persönlich zusammengestellt. The Nai Harn verfügt zudem über ein Spa mit Beach Spa Cabanas, in dem fernöstliche sowie traditionelle Anwendungen für Entspannung sorgen.

www.thenaiharn.com.

The Nai Harn, Phuket, 23/3 Moo 1, Vises Road, Rawai, Muang District, Phuket 83130 Thailand

Tel: +66 902 162 620

dosm@thenaiharn.com