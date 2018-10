Evgeny Vikentiev kommt nach Berlin

Am 22.10.2018 eröffnet das Restaurant CELL des in Russland geborenen Küchenchefs Evgeny Vikentiev, der in St. Petersburg das berühmte Hamlet & Jacks betreibt. CELL ist das erste internationale Restaurant von Evgeny und wird im Westen der Stadt, in der Charlottenburger Uhlandstraße 172, eröffnen.

Evgeny sagt: „Ich hatte das Glück, dass ich viel Zeit damit verbracht habe, um die Welt zu reisen, aber es gibt etwas in der Berliner Szene, das mich wirklich anzieht. Kunst ist für mich eine der stärksten Inspirationen und ich bin unglaub- lich aufgeregt, ein Restaurant in einer solch pulsierenden und kunstaffinen Stadt zu eröffnen!“

Berlin hat schon immer ein ideales Umfeld geschaffen, um den Status quo der Zeit zu hinterfragen, sei es sozialer, wirtschaftlicher oder künstlerischer Natur. Durch seine Gerichte möchte Evgeny seinen Teil dazu beitragen, mit einer Reihe von Menüs, die nicht durch künstlerische geografische Grenzen eingeschränkt sind. Jedes Gericht wird mit einer originalen lokalen Zutat beginnen, zu der Evgeny dann die Fähigkeiten und Techniken hinzufügt, die er weltweit gesammelt hat, um den Geschmack zu maximieren und seine kreative und verspielte Philosophie des Kochens auszudrücken. Das Ergebnis sind Gerichte, die eine sinnvolle Botschaft und eine neue Perspektive vermitteln – ein wesentlicher Bestandteil aller Formen moderner Kunst.

Als erstes seiner Art in Charlottenburg fängt das Design von CELL den umfassenden Geist der Bauhaus-Bewegung in ihrer ganzen modernistischen Form ein und steht für Funktionalität und Ästhetik. Geöffnete, geometrische Schmiedearbeiten umgeben jeden Tischbereich des Restaurants und lassen die Illusion einer Reihe von Zellen entstehen, von denen jeder einen direkten Blick auf die Küche und die Köche bei der Arbeit bietet.