Google Pay startet in Deutschland

Das müssen Gastronomen jetzt wissen

Mobile Payment ist immer wieder in aller Munde. So richtig durchsetzen konnten sich mobile Bezahlarten jedoch bisher noch nicht in Deutschland. Dieser Sommer könnte nun zum Mobile-Payment-Sommer werden. Vor Kurzem ging Garmin Pay in Deutschland mit einer digitalen VIMpay Mastercard live, die Deutsche Kreditwirtschaft kündigte die Digitale Girocard für Android-Smartphones für den Sommer 2018 an. Und seit dem 26. Juni ist Google Pay in Deutschland live.

Das klingt zunächst nach viel Auswahl, doch all diese Zahlarten eint der technische Standard, über den die Bezahlungen abgewickelt werden. Das Zauberwort lautet: NFC. NFC steht für Near Field Communication und wird bereits seit einigen Jahren für einfache und sichere Kontaktloszahlungen mit Karten eingesetzt. Allein in Deutschland verzeichnete Mastercard im vergangenen Jahr einen Anstieg von 213 Prozent bei den kontaktlosen Transaktionen. Das bestätigt Patrick Brienen, Mitgründer vom iPad-Kassensystem orderbird: „Wir sehen einen massiven Anstieg an NFC-Transaktionen bei den bargeldlosen Zahlungen. Gastronomen und ihr Personal sollten sich also gut darauf vorbereiten, dass Kunden bald mit der Smartwatch, dem Smartphone oder anderen Wearables bezahlen. Das Gute: Das spart Zeit und beschleunigt die Prozesse!“