Bremen im neuen Gault&Millau 2018 – Stefan Ladenberger bester Koch

„ Als wir in einer Broschüre des Senats lasen: ‚ Genuss wird an der Weser großgeschrieben. Bremen ist e in Standort für Genießer ‘, haben wir uns angesichts unserer diesjährigen Erlebnisse i n der ehrwürdigen Hansestadt erschrocken,“ berichten die Tester der französischen Gourmetbibel Gault&Millau. „Doch wir konnten uns gleich wieder beruhigen. Der Senat meinte nicht die Gastronomie an der Weser, sondern Bremen als Standort der Nahrungs – und Genussmittelindustrie und berühmte sich der Anwesenheit von Milka Schokolade, Kellogg’s Corn Flakes oder Nordsee Fisch .“