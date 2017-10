Gastro-Gründerpreis 2017

Chickpeace – sozialstes Konzept

Comune, Valentinskamp 28A, 20355 Hamburg – https://www.facebook.com/pontonzwei

Film: https://youtu.be/dnSpH0QYz8o

Wie können geflüchtete Frauen wirtschaftlich auf eigenen Beinen stehen? Diese Frage stellte sich die Hamburger Sozialarbeiterin Manuela Maurer und kam schnell auf ein Thema, das schon immer Menschen zusammenbringt: Kochen und Essen. Was mit Kochkursen für deutsche und geflüchtete Frauen begann, führte zu einem Catering-Service und ab Frühjahr 2018 zum festen Lokal im Hamburger Gängeviertel. Die beiden Gründerinnen Manuela Maurer und Olivia Beryt erschaffen ein Leuchtturmprojekt, um Frauen eine Perspektive zu geben, ihre eigene Familie zu ernähren.

BRLO BRWHOUSE – wirtschaftlichstes Konzept

Schöneberger Straße 16, 10963 Berlin – www.brlo-brwhouse.de

Film: https://youtu.be/IcOhlK_SekE

Keine Schnapsidee: An einem feucht-fröhlichen Abend im Jahr 2014 entschieden die Studienfreunde Christian Laase und Katharina Kurz: „Wir brauen unser eigenes Bier.“ Zusammen mit Braumeister Michael Lembke setzten sie ihren Plan in die Tat um – erst als Wanderbrauer und seit 2017 im eigenen BRLO BRWHOUSE. Im angeschlossenen Restaurant serviert Chefkoch Ben Pommer perfekt auf die hauseigenen Biere abgestimmte Gemüsegerichte im außergewöhnlichen Ambiente. Brauerei und Restaurant sind in 38 Überseecontainern untergebracht – und komplett mobil.

GOOD BANK – innovativstes Konzept

Rosa-Luxemburg-Straße 5, 10178 Berlin – https://www.facebook.com/goodbankberlin

Film: https://youtu.be/jqKZiP1iDKU

Vom Beet direkt auf den Tisch – und das mitten in der Großstadt Berlin. Im weltweit ersten Vertical-Farm-Restaurant GOOD BANK werden die Nahrungsmittel, aus denen die Gerichte bestehen, direkt vor Ort angebaut: aus genfreiem Saatgut, ohne Pestizide, dafür aber reich an Vitaminen und Nährstoffen. Dabei nutzen die Gründer Ema Paulin und Leandro Vergani das Konzept der vertikalen Landwirtschaft, das eine tragfähige Landwirtschaft in mehrstöckigen Gebäuden in Städten ermöglichen soll. So entstehen im GOOD BANK extrem frische und sehr leckere Speisen.

ReFOODgees – nachhaltigstes Konzept

Wechselnde Standorte, Köln – https://de-de.facebook.com/refoodgees

Film: https://youtu.be/lqZMSnbI8jc

Essen verbindet Kulturen – unter diesem Motto veranstalten die ReFOODgees in Köln exklusive Dinnerabende und Kochkurse, sind auf Street-Food-Festivals präsent und bieten einen Catering-Service. Mit ihrer authentischen orientalischen Küche begeistern sie ihre Gäste und leisten einen aktiven Beitrag zur Integration von Flüchtlingen. Bei den reFOODgees kochen Migranten aus Syrien – gelernte Köche und Foodies. Mit Gesprächen, Musik und gegenseitigem Austausch geben die Initiatoren des Projekts – Christian Schmitt und Lena Breuer – den ReFOODgees, den Geflüchteten, ein Gesicht.

Kimbap Spot – authentischstes Konzept

Hellweg 21, 44787 Bochum – https://de-de.facebook.com/kimbapspot

Film: https://youtu.be/WBNE7rNOmuk

Colourful, handmade, plantbased – mit diesen Worten fasst Gründerin Kyung-Ah Meiers das Konzept des Kimbap Spot zusammen. Ihre Liebe zur koreanischen pflanzlichen Küche weckte bei der Gründerin die Idee, ihre kunterbunten Köstlichkeiten erst auf Street-Food-Märkten und ab Oktober 2017 auch im eigenen Restaurant in Bochum anzubieten. Ihr farbenfrohes, handgemachtes koreanisches Soulfood begeistert nicht nur eine wachsende Fangemeinde, sondern auch die Jury des Gastro-Gründerpreis 2017.

Jedem Gewinner steht ein eigener Mentor aus dem Kreis der Jury mit Rat und Tat zur Seite. In diesem Jahr engagieren sich folgende Experten:

Cynthia Barcomi, Gastronomin, Queen of Baking und Autorin

Billy Wagner, Inhaber des Speiselokals Nobelhart & Schmutzig

Sophia Hoffmann, vegane Köchin und Autorin

Heinz ‚Cookie’ Gindullis, Gastronom und Nachtclublegende

Eva-Miriam Gerstner, Hospitality-Consultant

Till Riekenbrauk, Gründer des Pop-up-Restaurantkonzepts LADEN EIN

Erich Nagl, ETL ADHOGA

David Klemm, Mastercard

Frédéric Schumacher, HoReCa.digital

Alexander van Hessen, Berlin Food Week

Marcus W. Mosen, Concardis

Daniel Da Rocha, Unibail-Rodamco Germany

Benjamin Brouër, fizzz Magazin

Jakob Schreyer, orderbird

Auf die fünf Gewinner wartet ein Siegerpaket im Wert von je über 10.000 Euro:

5.000 Euro Startkapital

Unterstützung durch eigenen Mentor aus dem Kreis der Jury

1-tägige betriebswirtschaftliche Gründungsberatung durch die ETL ADHOGA

1.000 Euro Gutschein für ein Melitta-Kaffeesystem

2-wöchige Station im Pop-up-Restaurantkonzept LADEN EIN

Barista-Kompakt-Kurs bei der Berlin School of Coffee

1.000 Euro Gutschein für VEGA Gastronomiebedarf

iPad-Kassensystem von orderbird inklusive iPad Air und Jahreslizenz

Mediale Unterstützung durch Gründerportrait

Professionelles Fotoshooting

