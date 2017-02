Willst Du Bayerns Königin werden?

Bewerbe Dich für den Titel „Bayerische Bierkönigin 2017/2018“!

In ganz Bayern sucht der Bayerische Brauerbund e.V. Bewerberinnen für das Amt der Bayerischen Bierkönigin 2017/2018, die das Bayerische Bier und die bayerische Bierkultur im In- und Ausland vertreten wird.

Interessentinnen für die Nachfolge von Sabine-Anna Ullrich, deren Amtszeit im Mai dieses Jahres endet, können sich seit heute, dem 6. Februar 2017, beim Bayerischen Brauerbund e.V. in München bewerben, sofern sie in Bayern geboren und aufgewachsen und mindestens 21 Jahre alt sind. Weitere Voraussetzungen für die Bewerbung sind …..

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.bayrisch-bier.de/bayerische-bierkoenigin/