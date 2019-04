Kulinarische Reisen mit Mirko Reeh in die USA ﻿

So schmeckt’s in Philadelphia – immer mit Liebe gekocht

Mit einem neuen, spannenden Titel setzt das Erfolgsduo Mirko Reeh und Barbara Stromberg die erfolgreiche Kochbuch-Reihe „Kulinarische Reise mit Mirko Reeh“ fort. Nach Illinois und Louisiana steht jetzt eine weitere Destination der USA im Fokus: Philadelphia, die Stadt der brüderlichen Liebe. „Philadelphia ist Liebe pur und die geht bekanntlich durch den Magen“, sagt der Fernseh- und Promikoch, der für seine Rezepte die ganze Welt bereist.

Immer scharf: mit Mirko Reeh in die USA

Von seinen Koch-Kollegen und Kolleginnen aus den beliebtesten Restaurantküchen der Gourmetmetropole Philadelphia hat er ungewöhnliche und klassische Gerichte mitgebracht, die den Spirit of Philadelphia in die heimische Küche bringen. Dazu gehören das Philly Cheesesteak und Rezepte der Amish, eine Erdbeer-Tarte nach kolonialem Rezept vom Chef der ältesten Taverne der Stadt und viele weitere leckere Kompositionen.

Flankiert werden die Klassiker von den außergewöhnlichen Kreationen der Meister und Meisterinnen am Herd, die Mirko Reeh ihre Rezepte verrieten, wie zum Beispiel das für gebackene Austern mit Wildkräutern und Hühnchensalat aus den Longwood Gardens oder das für geschmortes Huhn mit Spinat und einer dunklen Curryjus.

Wie es die Teilnehmer aus Mirko Reehs Kochschule gewohnt sind, sind alle Rezepte auch ohne Stern am Revers nachzukochen und niemand muss für die Zutaten bis ans Ende der Welt reisen.

„Alle Rezepte habe ich mit Lust und Liebe vor Ort gemeinsam mit wunderbaren Menschen, die für ihre lokale Ess- und Trinkkultur durchs Feuer gehen, zusammengestellt. Landestypisch zubereitet, neu arrangiert und kombiniert auf meine Art sind sie eine willkommene Abwechslung in unseren Breiten“, sagt Mirko Reeh.

Flankiert werden die jeweils rund 41 Rezepte von 55 Seiten, auf denen viel Wissenswertes über Land und Leute festgehalten ist. Unterhaltsame Hintergrundinfos auch über Geschichte, Kultur, die Stadt selbst und ihre kulinarischen Locations machen das Buch zu einem wertvollen Begleiter vor, während und nach einer Reise in die pulsierende Stadt im US-Bundesstaat Pennsylvania, in der rund 1.6 Millionen Menschen leben. An der Ostküste ist Philadelphia nach New York die zweitgrößte Stadt in den USA.

„Philadelphia – Kulinarische Reise mit Mirko Reeh“, Mirko Reeh und Barbara Stromberg, 156 Seiten, 41 Rezepte und zahlreiche Farbfotos auf 52 Seiten; ISBN9783748158721,

EUR 14,90,- Zu bestellen überall, wo es Bücher gibt und im guten Buchhandel

Weitere Infos über Mirko Reeh: www.mirko-reeh.com

Kulinarische Reise mit Mirko Reeh

Weitere Infos über Barbara Stromberg: www.textorama.de

Fremdenverkehrsbüro für Philadelphiaiwww.wichmann.de