Die Martinsgans kennt jedes Kind, aber Hand aufs Herz – wer hat schonmal von der Stoppelgans gehört? Die Tiere, deren Name inspiriert ist von den stoppeligen, weil abgeernteten Feldern, auf denen sie frei Schnabel Körner picken dürfen, werden etwa zwei Monate vor ihren bekannteren Artgenossen verarbeitet.

Stoppelgans

Somit liefern sie zarteres, magereres Fleisch. Nicht nur der Geschmack macht die Stoppelgänse besonders, sie eignen sich auch perfekt für den Gänseschmaus in kleineren Haushalten. Otto Gourmet ist einer der wenigen Anbieter, bei dem Hobbyköche wie Profis die traditionelle, fast in Vergessenheit geratene Spezialität aus Nordwestdeutschland bekommen können.

Schon Wilhelm Busch schwärmte einst von der Stoppelgans: „Jeder, der Verstand hat, spricht: Einen schöneren Vogel gibt es nicht“. Johann-Michel Claßen aus dem idyllischen Örtchen Bakum im Oldenburger Münsterland kann dem Dichter nur zustimmen, schließlich hat der Gänsezüchter und Otto-Gourmet-Partner tagtäglich mit den Tieren zu tun. „Wenn ich mir für mein nächstes Leben etwas wünschen dürfte, dann wäre ich gerne eine von meinen Gänsen“, schwärmt der Landwirt und Wirtschaftsingenieur, der den Hof in zweiter Generation führt. Kein Wunder, denn ein besseres Leben kann man sich kaum vorstellen: Die Tiere können sich in einem zehn Hektar großen Freilandgelände nach Lust und Laune auf unterschiedlichen Koppeln bewegen, die mit Gras und Mais bepflanzt sind. Beides fressen Stoppelgänse nicht nur sehr gerne, der Mais bietet auch Schutz vor Raubvögeln und spendet an warmen Tagen Schatten.

Transparenz und Nachhaltigkeit

Johann-Michel Claßen denkt den Nachhaltigkeitsgedanken in verschiedene Richtungen. So sind zum Beispiel alle der großzügigen Stallungen mit einer heimischen Lärchenholzfassade verkleidet und mit Gründächern ausgestattet, die für ein hervorragendes Stallklima sorgen und den Weidegänsen selbst im Hochsommer Abkühlung verschaffen. Dort können sie zudem ihre Nasen im offenen Wasser spülen und sich putzen, beides trägt erheblich zu ihrem Wohlbefinden bei.

Neben der Nahrung auf den Auslaufflächen erhalten die Gänse eine hofeigene Futtermischung; was nicht direkt auf dem Hof angebaut wird, bezieht Claßen aus unmittelbarer Nachbarschaft. Weniger gefragte Zuschnitte von verschiedenem Geflügel verarbeitet der Landwirt zu Wurst, um die Lebensmittelverschwendung so gering wie möglich zu halten.

„Johann-Michel Claßens ganzheitliche Herangehensweise entspricht auch unseren Ansprüchen an Transparenz und Nachhaltigkeit“, erklärt Stephan Otto, einer der drei Otto-Gourmet-Gründer, dem Gourmet Report. „Wir sind kontinuierlich dabei, die Zusammenarbeit mit Züchtern weiter auszubauen, die für regenerative Landwirtschaft und traditionelle Tierhaltung stehen. Uns ist es sehr wichtig, unserer Verantwortung nachzukommen und eine aktive Rolle in der Gestaltung einer Landwirtschaft der Zukunft zu spielen.“

Die Stoppelgans im Kurzporträt

Alter: 8 bis 9 Wochen

Gewicht: 3 bis 3,5 Kilogramm

Schlachtung: vor der ersten Mauser, zwischen Ende August und Mitte September

Küche: zartes, fettarmes Fleisch, etwa zwei Stunden Garzeit

Kosten: 36,50 Euro / Kilogramm

Verfügbarkeit: jahresaktuelle Schlachtung ab 3. September 2025

