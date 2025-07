Nachwuchsförderung in der Küche: Kochwettbewerb Taste of Tomorrow geht in die erste Runde

Kreativität, Handwerk und nachhaltiges Denken: Mit dem von der JeGo GmbH

initiierten Köche-Wettbewerb Taste of Tomorrow startet im Oktober ein Format,

das nicht nur kulinarische Talente sichtbar macht, sondern der gesamten Branche

wertvolle Impulse liefert. Besonders im Fokus stehen Persönlichkeiten, die

präzise kochen, eine spannende Handschrift haben und mutig denken.

Graz, Juli 2025. Ob noch in Ausbildung oder seit dem 30. September 2021

abgeschlossen – wer sich in der Welt der Gastronomie zu Hause fühlt, hat jetzt die

Chance, sich bis zum 25. August für den Köche-Wettbewerb Taste of Tomorrow zu

bewerben. Dabei erhalten junge Köchinnen und Köche die Chance, ihre Vision von

der Küche von morgen zu präsentieren.

Für die Bewerbung wird ein selbst entwickeltes Gericht eingereicht, das auf

Pflichtzutaten eines vorgegebenen Warenkorbs basiert. Bewertet werden Optik,

Geschmack, Technik, Zeitmanagement und Ressourcenschonung.

Hochkarätige Jury und starke Partner

Unterstützt wird der Wettbewerb von prominenten Mentorinnen und Mentoren

wie Spitzenkoch Harald Irka und Geschmacksexpertin Vroni Lutz, die gemeinsam

mit weiteren Jurymitgliedern wie Didi Maier, Hubert Wallner, Andreas Senn, Mike

Süsser, Dominik Süß und Stefan Lastin ihre Expertise an die nächste Generation

weitergeben. „Die Gastronomie ist und bleibt die schönste Branche, sie eröffnet

Türen auf der ganzen Welt und bietet überall Perspektiven und Chancen”, so Vroni

Lutz. „Ein Wettbewerb wie dieser ist eine einzigartige Gelegenheit für junge

Köchinnen und Köche, sich außerhalb ihres gewohnten Umfelds zu beweisen und

ehrliches Feedback zu erhalten. Es ist ein Schritt aus der Komfortzone – und ein

Blick darauf, wozu man unter echtem Druck fähig ist.” Mit an Bord sind außerdem engagierte Partner wie Chefs Culinar, Stay Spiced!,

Rational, 11er Kartoffelspezialitäten und Ecolab, die den Wettbewerb finanziell und

inhaltlich mittragen.

Finale mit Zukunft

Das Finale findet live am 6. Oktober 2025 an der Tourismusschule Klessheim in

Salzburg statt. Die Bewerberinnen und Bewerber kochen dort ihr eigens kreiertes

Gericht und beweisen ihr Können vor der Jury. Die Siegerinnen und Sieger dürfen

sich neben zahlreichen Sachpreisen auf einen Auftritt auf der Bühne der Alles für

den Gast 2025 freuen und werden Teil des Branchentalks Next Generation Küche.

„Taste of Tomorrow ist ein Sprungbrett für alle, die mehr wollen als nur mitkochen.

Die Branche braucht jetzt junge und kreative Impulse, um zukunftsfähig zu bleiben

und dem Nachwuchs Sichtbarkeit zu verschaffen“, so Alexandra Gorsche, Initiatorin

von Taste of Tomorrow.

Mit dem Wettbewerb setzt die JeGo GmbH ein starkes Zeichen für

Nachwuchsförderung und eine zeitgemäße Kulinarik und macht dabei deutlich,

dass die Zukunft der Küche schon längst begonnen hat.

Hier der Aufruf

Du bist ein junger Koch oder eine junge Köchin in Ausbildung oder seit dem 30.

September 2021 fertig? Du hast Lust, Deine eigene Handschrift zu zeigen und

Spitzenköche wie Harald Irka, Stefan Lastin oder Mike Süsser mit Deiner Vision zu

beeindrucken? Dann bewirb Dich bis zum 25. August für den Wettbewerb Taste of

Tomorrow auf www.tasteoftomorrow.at!

Weitere Informationen finden Sie unter www.tasteoftomorrow.at.