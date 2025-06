Restaurant Alte Vogtei in Köngen wurde in die „Weltunion der Toques d’Or ausgezeichneten Restaurants“ von „Toques d’Or-International“ aufgenommen und Marcel Hoffmann zum Toques d’Or-Chef berufen

Neues Toques d’Or ausgezeichnetes Restaurant im Kreis Esslingen.

Engagement um das Kultur-Thema „Kulinarische ehrliche Handwerkskunst mit natürlichen Lebensmitteln der Top-Qualität“

Köngen, schwäbisch gesprochen Kengga, ist eine Gemeinde im Landkreis Esslingen, rund neun Kilometer von der Kreisstadt Esslingen am Neckar und rund sechs Kilometer von Nürtingen entfernt. Sie gehört zur Region Stuttgart und zur europäischen Metropolregion Stuttgart.

Die Alte Vogtei diente als Amtsstube des Vogtes, ab 1739 als herzogliche Kammerschreiberei. Seit 1808 in Privatbesitz verkam das Gebäude, sodass es 1982 abgebrochen werden sollte. Eine Köngener Familie kaufte das Anwesen und ließ die Vogtei 1983 originalgetreu restaurieren.

Marcel Hoffmann ist gelernter Koch und hat seit 1. März 2024 das Restaurant übernommen. Der 29jährige, gebürtige Ludwigsburger hat seine Ausbildung im Schlosshotel Morepos, Ludwigsburg absolviert und danach in verschiedenen Positionen in diversen Sternerestaurants gearbeitet. Darunter die Restaurants Zirbelstube, Top Air, Olivo und Zauberlehrling in Stuttgart. In Lech am Arlberg fungierte er als Chef de Partie Saucier/Tournant im Restaurant La Fenice des Arlberghotels, danach als Chef de Partie Gardemanger bei Rauschenberger Catering in Stuttgart, als Chef de Partie Patisserie/Entremetier im Restaurant Le Faubourg im Sofitel Kurfürstendamm Berlin. Als Küchenchef war er tätig in Berlin bei Spreegold Event-Catering, Restaurant Hoffgarten Charlottenburg und zuletzt in Stuttgart im Restaurant Zauberlehrling. Ab dem 01.03.24 machte er sich selbständig und übernahm das Traditionslokal Alte Vogtei in Köngen.

Der berufene Toques d’Or-Chef Marcel Hoffmann nahm die Urkunde mit der Auszeichnung an.

Sie sind nicht nur äußere Symbole der weltweiten Organisation, sondern auch sichtbare Zeichen für Solidarität, unser gemeinsames Engagement für die Nachwuchsförderung sowie für die besondere Qualität der Gastlichkeit, welche die Toques d‘Or ausgezeichneten Restaurants auf besondere Weise pflegen.

Das Restaurant Alte Vogtei, gelegen im schönen Köngen.

Küchenchef und Inhaber ist Marcel Hoffmann. Gelernter Koch mit 10 Jahren Berufserfahrung, davon inzwischen seit 1. März 2024 selbstständig. Seine Frau Denise leitet das Restaurant.

Historische Location, moderne Inszenierung

In den geschichtsträchtigen Gemäuern der alten Vogtei liegt das Restaurant mit dem danebenliegenden Sommergarten.

Ein Restaurant mit erstklassiger Küche in entspannter Atmosphäre. Gemütlich & lecker eben. Ob zum privaten Dinner oder zu einer kleinen Feierlichkeit – der Ausblick über Köngen ist unvergleichlich und rundet das kulinarische Erlebnis ab.

Das Restaurant Alte Vogtei bietet im à la carte Platz für 40 Gäste, die Außenterrasse für weitere 40 Gäste.

Internationale Küche mit regionalem Bezug

Kochen ist für Marcel Hoffmann Leidenschaft und echtes Handwerk. Im Restaurant Alte Vogtei werden internationale Speisen mit regionalen und saisonalen Zutaten gekocht. Die Speisekarte ist übersichtlich klein, aber fein, was absolute Frische garantiert. Marcel Hoffmanns Anspruch an die Lebensmittel ist ebenso hoch, wie der an die Gestaltung und Präsentation seiner Gerichte. In der Küche wird höchster Wert auf eine artgerechte Tierhaltung, ökologische Landwirtschaft und Nachhaltigkeit gelegt. Die benötigten Küchenkräuter werden überwiegend im eigenen Hausgarten gezüchtet.

Im Keller wird besonders auf handwerkliche und biodynamische Herstellung der Getränke und Weine aus Deutschland geachtet.

Der Gast trifft auf ein Gourmet-Erlebnis für alle Sinne.

Die Speisen werden durch individuell darauf abgestimmte Getränke komplettiert. und das Restaurant Alte Vogtei, wäre nicht das Restaurant Alte Vogtei, wenn es nicht auch dabei seine ganz persönliche Note einbringen würde. So lässt sich Denise Hoffmann zu jedem Gericht das wirklich passende Getränk einfallen. Und mit eben diesem bringt sie frischen Wind in die traditionelle Getränkebegleitung des Restaurants. Die Kreativität im Restaurant Alte Vogtei hört nämlich noch nicht auf, sobald das Essen angerichtet ist!

„Unser Stil ist casual, gemütlich & lecker. Nicht übertrieben steif aber hochwertig und mit dem besten Blick auf das Wohl der Gäste“, so Toques d’Or-Chef Marcel Hoffmann, Inhaber

„Vom Amuse-Gueule bis zum Dessert: Wir sind Freunde der gehobene Genusskultur und sehen Essen nicht nur als Bedürfnisbefriedigung. Wir lassen Ihnen Zeit, um zu schmecken und zu genießen.“ so Chef Marcel.

„Unser Service ist unaufdringlich, freundlich und versiert. Ob in der Küche oder im Service: Wir sind Gastgeber aus Leidenschaft“ so Restaurantleiterin Denise.

Nennungen motivieren uns sehr

-Seit 2024 Nennung VARTA-Führer mit 1 Diamanten

-Seit 2024 Toques d´Or ausgezeichnetes Restaurant und berufener Toques d’Or-Chef

Der kostenlose Toques d’Or Guide

Restaurant Alte Vogtei in 73257 Köngen, Oberdorfstraße 15 www.vogtei-koengen.de