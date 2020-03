50 STARKÖCHE AUF SLALOMKURS IN ISCHGL

Der 23. Sterne-Cup der Köche präsentiert sich am 19. bis 20. April 2020 als sportlich-kulinarisches Wochenende. Neben dem traditionellen Riesenslalom der Starköche mit Live-Cooking-Duell führt die Präsentation des Hornstein-Rankings die Spitzenköche aus vier Nationen zusammen. Weitere Programmpunkte: Die Johann Lafer Küchenparty und das 2. Ischgler Haubenfestival.

Das beste Rezept für den Tagessieg beim Sterne-Cup der Köche ist die perfekte Mischung aus umgesetzten Profitipps, rausgefahrenen Hundertstel und ganz viel Teamwork. Wenn Champagne Laurent-Perrier und Ischgl am 19. und 20. April 2020 den 23. Sterne-Cup der Köche ausrufen, heißt es für 50 hochdekorierte Küchenchefs aus Deutschland, Österreich, Schweiz sowie aus Südtirol wieder raus aus der Küche, rauf auf die Ski und ab auf die Piste. Damit die Starköche auch im Slalom Starqualitäten zeigen können, trainieren Ex-Skiweltmeister wie Marc Girardelli oder Frank Wörndl am Vortag des Rennens die Küchenchefs. In diesem Jahr gehen unter anderen die TV-Köche Johann Lafer und Mike Süsser sowie die Sterneköche Sven Elverfeld, Rudi und Karl Obauer, Tristan Brandt, Klaus Erfort und der nach 30 Jahren scheidende Tantris Küchenchef Hans Haas an den Start.

23. Sterne-Cup der Koeche (c) TVB Paznaun) – Ischgl

Ein gutes Rennen alleine reicht aber nicht zum Sieg. Wer am Ende des Tages ganz oben auf dem Treppchen stehen will, muss sich auch im Team am Herd beweisen. Beim Kochwettstreit. In der Palux-Show-Küche. Und das mit prominenter Hilfe, denn erstmals in 2020 verstärken je zwei Promis die sechs ausgelosten Köcheteams bei der kulinarischen Prüfung. Unter ihnen z.B. Schauspieler Francis Fulton-Smith, Fußball-Weltmeister Andy Brehme oder das Kult-Duo Marianne und Michael. Die Aufgabe lautet: Je ein Rezept der Ischgler Haubenköche in einer festgelegten Zeit von 15 Minuten auf die Bühne zaubern und die Promi-Jury überzeugen. Danach wird gegolft: In Verbindung mit dem Eagles Charity Golf Club findet bei der Bühne ein Chip and Win Contest im Golfen statt. Hier müssen Köche, Promis und Gäste aus 30 Meter den Golfball in einen riesengroßen Champagnerkühler aus Schnee und Eis chippen.

23. Sterne-Cup der Koeche (c) TVB Paznaun – Ischgl

Am Abend folgt die Charity-Night mit der Verlosung und Vergabe kulinarischer Top-Preise. Den Erlös lässt der Eagles Charity Golf Club einer wohltätigen Vereinigung zugutekommen. Neben dem traditionellen Riesenslalom der Starköche mit Live-Cooking-Duell führt die Präsentation des Hornstein-Rankings die Spitzenköche aus vier Nationen zusammen. Weitere Programmpunkte: Die Johann Lafer Küchenparty und das 2. Ischgler Haubenfestival.

Weitere Informationen gibt es unter www.sterne-cup-der-koeche.de oder www.ischgl.com.