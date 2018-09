Test: CHROMA Messer sind die Schärfsten

Was die Stiftung Warentest für Deutschland ist, ist der Verbraucherbund (Consumentenbond) mit seinem Magazin „Consumentengids“ für BeNeLux.

In der BeNeLux Zentrale des CHROMA Vertreibers A’domo knallten die Sektkorken. Der Verbraucherbund testete mit einer der Stiftung Warentest sehr ähnlichen Testanordnung Kochmesser mit 20 cm Klingenlänge: Das CHROMA type301 war im Test das schärfste Messer.

Auf der 10 Punkte Skala lag das bei Sterneköchen beliebte CHROMA bei 9,6 von 10 Punkten. Der schärfste Europäer Wüsthof lag fast 2 Punkte dahinter bei 7,8 der Schärfe-Skala.

Renommierte Messer wie das japanische Global Messer liegen weit hinter dem Solinger mit 7,6 Punkten – fast gleich mit dem IKEA 365+, das auf respektable 7,4 Punkte – genauso wie das sehr teure Robert Herder 1922 – kam. Noch hinter dem IKEA Kochmesser findet sich in diesem Messertest das KAI Kai Shun Classic mit 6,9 Punkten.

Gesamtsieger des Messertests wurde das zum Henckels Konzern gehörende Miyabi vor dem CHROMA type301 P-18 Kochmesser. Das Miyabi (189 €) war im Test schnitthaltiger (Platz 2 mit 9,2 Punkten) als das CHROMA (Platz 3 mit 8,8 Punkten).

Am schnitthaltigsten war natürlich das Keramikmesser von Kyocera (Platz 1 in Schnitthaltigkeit, 10 Punkte), das konstruktionbedingt im Falltest letzter wurde. Einmal runtergefallen war es ein Totalverlust. Auch das Miyabi hatte wegen seiner Härte ein schlechtes Falltest Resultat.

Hinter dem zweitplatzierten der Gesamtwertung, dem CHROMA type 301(8,8 Punkte, 119 €), befand sich auf Platz drei das ebenfalls japanische Tojiro Zen black für 139 € – 8,6 Punkte. Platz vier belegte Kyocera (90 €, 8,5 Punkte).

Mit deutlichen Abstand zur asiatischen Spitze lag auf Platz 5 das Dreizack Classic Icon(119 €, 7,8 Punkte), gefolgt von einem weiteren Japaner, dem Global G2 mit 7,5 Punkten (109€).

Das IKEA Kochmesser schaffte es im Messertest mit einem Kaufpreis von 20 € auf Platz 8, 7,3P) dicht gefolgt von dem 10x so teuren KAI Shun Classic(198 €, 7,1 P).

Das preiswerte Schweizer Victorinox (40 €, 70P) erreichte noch Platz 11, da es beim Falltest und der Rostbeständigkeit glänzte. Ebenfalls 70 Punkte schaffte das Solinger Kohlenstoffmesser „Robert Herder 1922“, das mit 188 € zu den teuersten Kochmessern gehörte. Die Technologie im Edelstahlbereich scheint in den letzten zwanzig Jahren die Vorteil des rostenden Stahls eingeholt zu haben.

Auf Platz 13 liegt der deutsche Weltmarktführer J.A Henckels – zu dem auch der Testsieger aus Japan gehört – mit seinem Signature Messer „Zwilling Vier Sterne“ (85 €, 6,9 P). Auf Platz 17 liegt Fiskars Functional Form+ (35€, 6,0 P).

Holländische Handelsmarken und in Deutschland unbekannte Marken haben wir nicht erwähnt. Das Gesamtergebnis des Tests aus 9/2018 kann beim Konsumentenbund in Holland nachgelesen werden.

Fazit:

Die Spitze wird immer noch von asiatischen Messern dominiert. Um ein Messer der Spitzenklasse zu besitzen, muss der Koch mindestens 120 € (CHROMA type301) anlegen. Wobei ein hoher Preis nicht unbedingt besondere Güte bedeutet, wie die Messer von KAI Shun oder Robert Herder beweisen.

Hochwertige Edelstähle haben die Vorteile des Kohlenstoffsstahls eingeholt. Wobei diese Stähle zwar in die Norm „rostfrei“ fallen, aber trotzdem rosten. Sie dürfen nicht in den Geschirrspüler und müssen nach jeder Benutzung abgewaschen werden.

Japanische Marken, die früher häufig Tests gewannen, wie z.B. Global oder KAI, sind deutlich abgerutscht, während Miyabi, Chroma oder Tojiro nun den Test dominieren.

Die Solinger Marken haben weiterhin Schwierigkeiten, Anschluß an die Spitze zu finden. Billig Messer sind auch billig, mit Ausnahme des IKEA 365+, einem Global Klon. Hier hat der in China hergestellte Klon fast das Original in der Qualität eingeholt. Das kann man als Notfallmesser sehr gut gebrauchen, im Urlaub oder in der Ferienwohnung.

Der Produktionstandort scheint immer unwichtiger zu werden. An jedem Ort der Welt kann heute hochwertig oder schlampig produziert werden.

