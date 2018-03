Leuven macht seinem inoffiziellen Titel als Bierhauptstadt der Welt im April wieder alle Ehre. Bei den Leuvener Bierwochenenden (ehemals Biermonat) können Freunde der Belgischen Braukunst an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden wieder zahlreiche Klassiker und Spezialitäten kosten.

Den Auftakt macht das Leuven Innovation Beer Festival am 14. und 15. April, bei dem die Handwerker unter den Braumeistern ihre sogenannten Craft-Biere vorstellen. Neu in diesem Jahr ist die Veranstaltung „Food & Hops“, die am 21. und 22. April einen Bogen vom Bier zur Gastronomie schlägt: In ausgewählten Lokalen können Gäste Gerichte von Leuvener Spitzenköchen und Käse von Elsen und Van Tricht probieren, immer gepaart mit den besten (lokalen) Bieren. Krönender Abschluss ist das Zythos Bierfestival am 28. und 29. April. An rund 90 Ständen bieten Bierbrauer aus ganz Belgien hier über 500 verschiedene Biere zum Probieren an.