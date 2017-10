Muss guter Wein teuer sein? Woran erkennt man die Qualität? Welcher Wein harmoniert zu welchem Essen? In dem neuen Buch der Stiftung Warentest Warenkunde Wein beant­wortet Sommelière Ina Finn alle Fragen rund um Anbau und Herstellung, Einkauf und Genuss und räumt mit zahlreichen Mythen auf. 25 Rezepte, abge­stimmt auf ausgewählte Still- und Likör­weine von Sternekoch Alexander Oos , runden das Buch ab.

Das Buch Warenkunde Wein bietet Hilfe­stellung zum Einschätzen des richtigen Preis­niveaus beim Einkauf, wartet auf mit Tipps zur gelungenen Wein­verkostung für zu Hause, inklusive entsprechender Check­liste, informiert über alle Rebsorten und stellt 25 köstliche Rezepte vor und die dazu passende Wein­empfehlung.

Außerdem wird ausführ­lich erklärt, was das Etikett über den Wein verrät, wie man seine Sinne für den perfekten Genuss trainieren kann, und es portraitiert zahlreiche Wein­anbau­gebiete in Europa.

Sommelière Ina Finn ist als Dozentin von Fachseminaren in der Deutschen Wein- und Sommelierschule tätig. Alexander Oos ist Inhaber vom Wein- und Tafel­haus in Trittenheim an der Mosel. Für seine Gäste kocht er exklusive Menüs aus saison­alen Zutaten, die mit den dort angebauten Weinen harmonieren.

Waren­kunde Wein hat 223 Seiten und ist zum Preis von 19,90 Euro im Buch­handel erhältlich oder kann online bestellt werden unter www.test.de/warenkunde-wein.

Noch mehr Rezepte gibt es auf dem Instagram-Account der Stiftung Warentest #issmalgut