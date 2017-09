Gault&Millau Genuss-Messe 2017

9. & 10. September 2017 im Kursalon Hübner in Wien.

Dieses Wochenende ist es soweit: Am Samstag beginnt zum zweiten Mal die größte Genuss-Messe des Landes mit den besten Haubenköchen, 50 ausgewählten Top-Winzern, Brauereien, Brennereien, Sekt- und Fruchtsaftherstellern und mit erlesenen Köstlichkeiten weiterer Produzenten.

Datum

9. & 10. September 2017

Ort

Kursalon Hübner

Johannesgasse 33, 1010 Wien

Öffnungszeiten

Samstag, 11-21.30 Uhr

Sonntag, 11-18 Uhr

Tickets

Das diesjährige „All-inclusive-Ticket“ ermöglicht das uneingeschränkte Genießen aller Kostproben, solange der Vorrat reicht.

Erhältlich unter http://www.wien-ticket.at sowie in allen Raiffeisenbanken in Wien und NÖ bzw. auf http://www.ticketbox.at(Ermäßigung für Kontoinhaber), sowie vor Ort an der Tageskasse.