von Bernhard Steinmann



Der Einstieg in einen Bericht über gutes Essen bei einem Restaurantbesuch beginnt regelmäßig mit einem Überblick über den Werdegang des Koches. In diesem Falle handelt es sich um eine Köchin: Sonja Frühsammer, Berlins einzige Sterneköchin.



Hier können wir uns getrost eine lange Einleitung ersparen, da Sonja Frühsammers Lebensgeschichte hinlänglich bekannt ist und wir schon häufiger über sie berichtet haben. Erwähnenswert erscheint mir allerdings die Tatsache, dass sie bei Siemens eine Kochlehre absolvierte und nicht, wie gefühlt jeder dritte Sternekoch, bei Harald Wohlfahrt in der Küche begonnen hat. Ein Engagement bei Karl Wannenmacher im Alt-Luxemburg, hat mit Sicherheit zu interessanten Einsichten und weiterführenden Kenntnissen geführt. Wannenmacher kochte bereits in den Siebzigerjahren auf hohem Niveau, nämlich in Berlins erstem Zweisterner, dem Maitre in der Meinekestraße.

Für Sonja Frühsammer also eine durchaus wichtige und interessante Station.



Natürlich kann man nicht über Sonja Früsammer schreiben ohne deren Ehemann Peter zu erwähnen. Peter Frühsammer, selbst in jungen Jahren mit einem Michelinstern ausgezeichnet, ist eher der klassisch, konservativen Küche zugewandt. Sonja hingegen ist offener gegenüber moderneren Einflüssen, ohne jedoch jedem modischen Unfug hinterherzulaufen. Die Gespräche des Ehepaares über die strategische Ausrichtung der Küche stelle ich mir jedenfalls recht unterhaltsam bis anstrengend vor.



Das Menü:



Sphärische Olive - Parmesanpraline und Eberesche - Kumquat und Thunfisch



Petersilienwurzel, Zitrone und Kapern



Gänseleber, Haselnuss, Quitte



Suppenshots:

Aubergine,

Lamm,

Hokaidokürbis mit Tonkabohne



Die Suppenshots dürfen bei Sonja Frühsammer nicht fehlen.

Wie immer sind sie äußerst schmackhaft.



Jakobsmuschel, Schwarzwurzeln, rosa Grapefruit, Koriander, Safransud



Loup de Mer, Topinambur, Fenchelsalat, Meerrettich, Dill



Schweinebäckchen, Pak Choi, Shi Take, Zitrone, Pancetta

Auffallend zarte Säurenoten koalieren mit einer geschmacklichen Schärfe.

Nun gut, Schärfe ist keine Geschmacksrichtung, doch Sie wissen, was ich meine.

Das Gericht ist vielschichtig und bestens ausbalanciert.



Ostalb Lamm, Blumenkohl, Beluga Linsen, grüner Pfeffer



Beelitzer Hirschfilet, Rote Bete, Mohnschupfnudeln. Estragon, Süßholz



Ein klassischer Hauptgang. Die Mohnschupfnudel passen vortrefflich zum perfekt gegarten Hirschfilet. Rote Bete zur Begleitung klingt vielleicht etwas simpel, doch stellen sich diese schließlich als ideale Ergänzung heraus.



Mandarine, Kopfsalat und Basilikumeis

und

Mandarine, Basilikum, Gin

Vordesserts sind grundsätzlich so eine Art Vorbereitung auf das Finale. Sie sind regelmäßig nicht nur kleiner als die nachfolgenden Desserts sondern, meiner Meinung nach, auch geschmacklich weniger auffallend. Kein Wunder, sie sollen ja vorbereiten und den Endeffekt nicht vorwegnehmen.

Doch mon Dieu, was passiert hier?



Der kleine Zwischengang mit seinen klar konstruierten Aromen, augenzwinkernd serviert, entpuppt sich als veritabler Glücksfall. Eine Kleinigkeit mit großer Wirkung. Fruchtig, erfrischend, einfach toll.



„Weißes Snickers 2016“



Thai Mango, Kokos, Zitronengras



FAZIT:



Auf den ersten Blick wirkt die Küche Sonja Frühsammers immer gleich. Gleich gut.

Bei näherem Hinschauen jedoch bemerkt man die Entwicklung der Köchin, deren Handschrift gegenüber unserem letzten Besuch unglaublich gereift ist.

Nicht nur die Hauptkomponenten der Kreationen erfahren die notwendige Aufmerksamkeit, auch das Beiwerk findet entsprechende Beachtung und wird geschickt eingesetzt. So ergeben sich aromatische Geschmacksbilder, die selbst im Einsternebereich nicht alltäglich sind.

Einfacher ausgedrückt: Bei der Ausgestaltung der komplexen und stimmigen Aromenbilder kennt die sonst so bescheiden auftretende Küchenchefin keine Zurückhaltung. Ein Flirt mit dem Perfektionismus ist unverkennbar.

Die zeitgemäß kochende und experimentierfreudigere Hälfte des Ehepaares scheint derzeit den Ton anzugeben.



Den vollständigen und bebilderten Bericht gibt es wie immer bei www.bsteinmann-gourmet-unterwegs.de





06.01.2017

Dieser Artikel wurde noch nicht bewertet... Nein Ja Bitte Javascript aktivieren



« vorherige Meldung lesen

Weitere Reports über: sonja frühsammer

Bei google suchen: sonja frühsammer