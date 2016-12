JEDE METROPOLE ISST ANDERS

Deliveroo analysiert Lieblingsgerichte von 10.000 Restaurants weltweit



Berlin, London, Dubai, Hongkong, Sydney, Rom und Paris unter der Lupe

Einheimische Gerichte haben keine Chance auf Platz 1

Welthit: Burger



Pizza in Rom, Fish and Chips in London, Coq au vin in Paris und Bouletten in Berlin? Von wegen: In den Metropolen rund um den Globus zeigt man sich weltoffen und ist fasziniert von Gerichten aus anderen Ländern. Lokale Speisen schaffen es hingegen meist nicht in die Top 3. Nur in Paris und Rom gelingt einheimischen kulinarischen Kreationen der Sprung aufs Treppchen. Das sind die Ergebnisse einer Analyse des Essenslieferdienstes Deliveroo, der die beliebtesten Gerichte in einigen Metropolen unter die Lupe genommen hat. Hierzu hat das Unternehmen die Bestellungen der letzten zwölf Monate von über 10.000 Partnerrestaurants in sieben Städten ausgewertet.



Die Resultate bergen so manche Überraschung: So stehen die Pariser und Hongkonger auf Spaghetti Bolognese. In der italienischen Hauptstadt hingegen werden eher Hamburger als Pizza oder Pasta geordert. Die Dubaier lieben es wiederum Italienisch mit der Pizza Margherita auf Platz 1 und auch sonst recht bunt: Burrito-Boxen und Sushi folgen auf den nächsten Rängen.



Burger erweisen sich als weltweites Lieblingsessen. So sind die Berliner dem Cheeseburger verfallen. Auch die Londoner lieben saftige Burger, allerdings in etwas raffinierterer Form als die deutschen Hauptstädter: der Bacon Avocado Burger ist hier der klare Favorit. In "Down Under", in Sydney, stehen die Einwohner auf Chicken Burger.



Die Lieblingsgerichte und -küchen der Metropolen im Überblick



Berlin

Lieblingsgerichte: 1. Cheeseburger, 2. Pizza Margherita, 3. Pad Thai

Lieblingsküche: 1. Burger, 2. Italienisch, 3. Thailändisch



Dubai

Lieblingsgerichte: 1. Pizza Margherita, 2. Burrito-Box und Tacos, 3. Sushi

Lieblingsküche: 1. Italienisch, 2. Mexikanisch, 3. Japanisch



Hongkong

Lieblingsgerichte: 1. Spaghetti Bolognese, 2. Pizza Margherita, 3. Burger

Lieblingsküche: 1. Pasta, 2. Pizza, 3. Burger



London

Lieblingsgerichte: 1. Bacon Avocado Burger, 2. Pizza Peperoni, 3. Grünes Curry

Lieblingsküche: 1. Burger, 2. Italienisch, 3. Thailändisch



Paris

Lieblingsgerichte: 1. Spaghetti Bolognese, 2. Gourmet Burger, 3. Hähnchen mit Kartoffelpüree

Lieblingsküche: 1. Italienisch, 2. Burger, 3. Französisch



Rom

Lieblingsgerichte: 1. Hamburger, 2. Pizza Margherita / Pasta "Amatriciana", 3. Frucht-Salat

Lieblingsküche: 1. Burger, 2. Italienisch, 3. Gesund



Sydney

Lieblingsgerichte: 1. Chicken Burger, 2. Rigatoni Bolognese, 3. Rotes Curry

Lieblingsküche: 1. Burgers, 2. Italienisch, 3. Thailändisch





18.12.2016

