In der Pariser Avenue George V finden wir das Four Seasons Hotel George V.

Schon nach wenigen Schritten verschluckt uns das luxuriöse Ambiente des Hotels.

Besonders auffallend sind die üppigen Blumenarrangements, die nicht nur Hotelgäste sondern auch Touristen fsziniert betrachten, welche einen Blick in das Innere des Hauses riskieren. Das Personal nimmt dies mit großer Gelassenheit und Stolz entgegen.



Die Blumendekorationen sind nicht nur Kulisse sondern integraler Bestandtteil des Hotels und sorgen für eine wohltuende, heitere Atmosphäre. Die Kreationen verdankt das Hotel der künstlerischen Leitung von Jeff Leatham, geboren in Ogden/Utah in den USA.

Leatham, der seine Laufbahn als Model begann, entdeckte alsbald seine wahre Berufung, die kreative Arbeit mit Blumen, meist in Form majestätischer Bouquets in monumentalen Vasen.

Form, Farbe, aber auch das Bemühen mit scheinbarer Einfachheit einen dramatischen Effekt zu erzeugen, zeichnen seine Arbeiten aus.



Nach einem Gang durch die Lobby gelangen wir zum Restaurant Le Cinq. Es ist uns gestattet, ein paar Innenaufnahmen zu machen. Dies erspart weitreichende Erklärungen zum Ambiente.



Chefkoch ist Christian Le Squer, der in der Bretagne das Licht der Welt erblickt hat.

Bereits im Alter von 14 Jahren kam er auf einem Trawler mit der Küche in Berührung. Er besuchte eine Hotelfachschule und vervollständigte seine Ausbildung in unterschiedlichen Pariser Restaurants. Im Restaurant Lucas Carton, dem Taillevent und im The Ritz konnte er wertvolle Erfahrungen in Gourmetküchen sammeln. Seinen ersten Michelinstern erkochte er im Café de la Paix Restaurant Opera bereits im Jahr 1996. Zwei Jahre später folgte der zweite Stern.



1999 übernimmt Christian Le Squer den Pavillon Ledoyen von Ghislaine Arabian, die 1995 als einzige Frau mit zwei Michelinsternen ausgezeichnet wurde.

2002 wird seine Arbeit mit dem dritten Michelinstern belohnt.

2014 übernimmt Le Squer die Küchenleitung im Restaurant Le Cinq von Éric Biffard. Die Entlassung von Biffard erfolgte sozusagen von einem Tag auf den anderen und wurde in der Presse heftig kritisiert und kommentiert. Doch Le Squer schaffte, was Biffard versagt blieb, er erkochte für das Le Cinq den dritten Michelinstern.



Der Empfang ist herzlich, ja fast familiär. Rasch werden die Plätze eingenommen. Wir entscheiden uns diesmal für das angebotene Menü und den Wein betreffend für einen 2011, Chablis Grand Cru, „Les Clos“ Vincent Dauvissat.





Das Menü:



NOS MISES EN BOUCHE



Ingwersphäre, „Pizza“-Cracker, gefüllte Himbeere

Die Ingwersphäre ist im Wesentlichen von den typischen Scharfstoffen befreit und entfaltet so einen überaus milden Geschmack. Ein insgesamt gelungenen Auftakt.





Burrata



Die Sonderform des Mozzarellas wird von Himbeeren und Basilikum begleitet. Ein fruchtig frisches Vergnügen.





SAVEURS « TERRE ET RIVIÈRE »

anguille fumée / pétales de betterave



Rote Bete, natur und als Crème mit kräftigen Aal-Noten.

Sehr gut, sehr leicht und eindrucksvoll.





LANGOUSTINE BRETONNE RAIDIE

mayonnaise tiède / galette de sarrasin



Hier präsentiert sich uns ein klug austariertes Geschmacksbild.

Die lauwarme Mayonnaise und der Buchweizenchip ergänzen sich perfekt.

Die Tellermalerei ist dabei fast ein Tick zu viel. Vielleicht möchte man nur zeigen, dass nicht nur Avantgardisten diese Kunst beherrschen.





GRATINÉE D’OIGNONS

à la parisienne / contemporaine / version été



Es ist so etwas wie Le Squers Interpretation einer „Zwiebelsuppe“.

Gratinierte Zwiebeln, mal leichte, mal stärkere Röstaromen, Kompott, Essenz und Sphären, ein insgesamt sehr breites Aromenspektrum. Nicht zu vergleichen mit der sattsam bekannten französischen Zwiebelsuppe, die eher deftig und rustikal daherkommt.

Es zeichnet die Hochküche aus, dass aus jedem Produkt ein kulinarisches Gesamtkunstwerk erschaffen werden kann. Genau wegen dieser Momente sitzen wir hier.

Ein grandioses Gericht.





AIGUILLETTE DE DAURADE MI CUITE

douceur de grappa de tomate au gingembre



Das Fischlein ist perfekt gegart und wird von dezenten Säurenoten begleitet. Reduzierte schwarze Oliven, Tomaten, Basilikum, Ingwer, mehr braucht es nicht.

Der natürliche Geschmack steht im Vordergrund dieses leichten Gerichtes.





BOEUF « BLACK MARKET » AUSTRALIEN

drapé de mozzarella / tomates / basilic



Das Wagyu-Beef aus Australien sieht man in diesem Gebilde zwar nicht, doch ist es von außerordentlicher Qualität und intensivem Geschmack. Fleischig, herzhaft und wohlschmeckend, genauso wie es Ikeda Kikunae, ein japanischer Forscher, 1908 beschrieben hat, als er die Geschmacksqualität umami als fünfte Geschmacksrichtung definierte.



Die weiteren Zutaten passen hervorragend zum Gesamtbild.





GIVRÉ LAITIER

au goût de levure



Es sieht ein bisschen aus wie Origami, die Kunst des Papierfaltens.

Ungesüsstes Milcheis mit Hefe und Kokos auf einem Baiser. Texturell und aromatisch überzeugend.





FRAISES / CHANTILLY

granit mousseux / chocolat blanc



Schönes Dessert mit dem Brauseeffekt, den wir von Adria oder Amador kennen.

Nettes Gimmick.





ICED CROûTE DE CHOCOLAT NOIR

arachides grillées / Carambar



Erneut kommen verschiedene Texturen auf den Teller. Geschmacklich vielfältig mit auffallend eindrucksvollen Karamellnoten.





FAZIT:



Der dritte Stern für das Le Cinq erscheint zunächst wie ein Aufstieg. Doch Christian Le Squer ist längst etabliert, ist einer der begabtesten und einfallsreichsten Köche des Landes.

Kaum einer spielt so mit allen Facetten der Haute Cuisine wie er.

Typisch französische Klassik, modern interpretiert und mit eindrucksvoller Kreativität untermalt, so könnte man sein Schaffen beschreiben, ohne ihm in allen Belangen gerecht werden zu können. Temperaturen, Texturen, Aromenspiele oder naturbelassenen Geschmack, seine Kreationen erscheinen so unangestrengt, ja geradezu zwangsläufig.

Man kann in Frankreich kaum besser essen!



13.11.2016

