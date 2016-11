DIE FINALISTEN DES BACKWETTBEWERBS

Backen ist schon lange nicht mehr nur Hausfrauensache. In den letzten Jahren ist der Trend um Kuchen, Torten, Muffins und Cupcakes immer weiter gewachsen.

Mehr als 100 Hobbybäckerinnen und -bäcker haben ihre besten Rezepte in den letzten Wochen beim 1. Gault&Millau Backwettbewerb eingereicht.

Nun stehen die zehn Finalisten fest. Am 15. November 2016 werden sie im Palais Coburg in Wien live gegeneinander antreten.



Göttliche Kardinaltorte, Gewürzapfelkuchen mit Pekannüssen und Ahornsirup, Schokoladebrownies mit Himbeeren, Briochebuchteln, rustikales Bauernbrot, burgenländische Salzstangerln - unter mehr als 100 eingereichten Rezepten konnten die Facebook-User für ihre Favoriten abstimmen. Nun ist die Entscheidung gefallen:

Sieben Mehlspeisen- und drei Brotbäcker haben sich für das große Finale am 15. November in den Kasematten des Palais Coburg qualifiziert.

Unter dem Thema „Familientorte“ oder „Gebäck“ müssen diese live vor Publikum und Jury ihr eigenes Rezept backen - mit allem, was dazugehört. Die Gäste sollen jeden Schritt der Torten- und Gebäck-Entstehung hautnah mitverfolgen können, selbst aufwendige Dekorationen werden erst vor Ort entstehen.

Haubenkoch und TV-Star Johann Lafer, Vier-Haubenkoch Silvio Nickol, Ströck-Patissier Pierre Reboul, Slow-Food-Wien-Chefin und Autorin Barbara van Melle, der langjährige Demel-Chefzuckerbäcker Dietmar Muthenthaler und Gault&Millau-Chefredakteurin Martina Hohenlohe werden den Hobbybäckern bei jedem noch so kleinen Handgriff genau auf die Finger schauen.

Die Gewinner erwarten Sachpreise von Kenwood und Nespresso sowie ein Abendessen inklusive Weinbegleitung für zwei Personen im Restaurant „Silvio Nickol“.





Apfelstrudel:



Gault&Millau startet beim Backwettbewerb einen Rekordversuch: Mit Hilfe aller Gäste der Veranstaltung soll der längste Apfelstrudel Wiens entstehen. Für jeden Besucher, der einen selbst gebackenen Apfelstrudel mitbringt, ist der Eintritt zum Finale gratis.







Finale:

Zeit: 15. November 2016 ab 16 Uhr

Ort: Palais Coburg, Coburgbastei 4, 1010 Wien

Tickets erhältlich auf www.martinahohenlohe.com

VVK € 19,- / Tageskasse € 25,-









Michael Baur

Warum machen Sie beim Backwettbewerb mit?



Weil (Brot-) Backen Spaß macht und das Finale ein cooles Event ist.



Wie entstand Ihre Leidenschaft für das Backen?



Als Konkurrenz zur Zuckerbäckerei meiner Freundin.



Was ist Ihr wichtigstes Utensil beim Backen?



Meine Hände.









John, Larissa, Ludmilla Del Fabro

Wie entstand eure Leidenschaft für das Backen?



Weil wir zuhause immer so guten Kuchen bekommen haben.



Wie würdet ihr euren Backstil beschreiben?



Clownmäßig.



Was macht ihr gerne, wenn ihr nicht gerade backt?



Kuchen essen.









Gudrun Grasberger

Warum machen Sie beim Backwettbewerb mit?



Weil ich meine Leidenschaft, Kreativität und Fantasie mit anderen teilen möchte und weil ich dringend eine neue Küchenmaschine brauche.



Wie entstand Ihre Leidenschaft für das Backen?



Ich habe einfach gemerkt das ich beim Backen entspannen kann - ein Kontrast zu meinem Job.









Petra Gruber

Wie entstand Ihre Leidenschaft für das Backen?



Die entstand als ich als Jugendliche das erste Mal Weckerln versuchte. Wie sich der Teig anfühlt, wie das Gebäck im Ofen aufgeht.



Ohne welche Zutat können Sie beim Backen nicht leben?



Zeit, denn die bringt den Geschmack ins Brot und Gebäck.









Axel Jaskowiec

Wie entstand Ihre Leidenschaft für das Backen?



Es hat bei der Oma begonnen. Mit ihr das Kekserl backen war immer eine tolle Sache - vor allem das heimliche Naschen.



Für wen backen Sie am liebsten?



Für meine Mutter, weil ich ihr immer wieder zeige, wie kreativ man sein und außergewöhnliche Zutaten einsetzen kann.









Ildikó Legrady

Wie würden Sie Ihren Backstil beschreiben?



Ich kombiniere klassische Elemente mit der modernen minimalistischen Lebhaftigkeit.



Was ist die Lieblingsbäckerei Ihrer Kindheit?



Meine Lieblinge sind ungarische Dobistorte und Kaiserschmarrn.









Silvia Markl

Wie würden Sie Ihren Backstil beschreiben?



Mein Herzblut! Klein und fein, mit Liebe zum Detail.



Ohne welche Zutat können Sie beim Backen nicht leben?



Butter - das allerwichtigste für mich, gefolgt von meiner selbstgemachten Marmelade.









Verena Offermanns

Warum machen Sie beim Backwettbewerb mit?



Ich möchte gerne von einer Fachjury erfahren, ob meine Back-Kreationen wirklich so gut sind, wie mein privates Umfeld immer sagt.



Wie würden Sie Ihren Backstil beschreiben?



Mein Backstil ist sehr kreativ. Bis auf sehr wenige Ausnahmen backe ich jede Torte nur ein einziges Mal.









Johanna Rosenberger

Wie entstand Ihre Leidenschaft für das Backen?



Die Instanz, mich damit richtig zu beschäftigen und es zu erlernen, war Vicky, die den Traum eines gemeinsamen Cafés vor 5 Jahren gestartet hat.



Was ist Ihr wichtigstes Utensil beim Backen?



Eine ausreichend große Schüssel und meine Hände.









Anna Wagentristl

Wie entstand Ihre Leidenschaft für das Backen?



Eine wirkliche Leidenschaft wurde es, als mir die Backrezepte meiner verstorbenen Verwandten vermacht wurden. Jedes einzelne Rezept weckt wunderschöne Erinnerungen.



Ohne welche Zutat können Sie beim Backen nicht leben?



Schokolade.

14.11.2016

Dieser Artikel wurde noch nicht bewertet... Nein Ja Bitte Javascript aktivieren



« vorherige Meldung lesen

nächste Meldung lesen »

Weitere Reports über: backwettbewerb, wien, gault millau

Bei google suchen: backwettbewerb, wien, gault millau