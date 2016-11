Edle Tropfen, hohe Sterneküche und feine Pâtisserie bei der Premiere des Events High Foodie Connecting World Chefs im österreichischen ROBINSON Club Alpenrose Zürs treffen insgesamt über 60 internationale Spitzenköche und Winzer auf Gäste mit verwöhntem Gaumen. Vom 5. bis zum 8. Dezember dreht sich drei Tage lang erstmals alles rund um den erlesenen Genuss und ausgesuchte Weine.



Ich freue mich sehr, dass wir mit diesem Event so hochklassige Namen aus der gehobenen Sternenküche wie etwa Otto Koch oder Karlheinz Hauser zu uns holen konnten. Auch viele lokale Sterne-Köche vom Arlberg sowie der einheimische Käse-Sommelier Caspar Greber sind dabei , erzählt Patrick Brändle, General Manager des ROBINSON Clubs Alpenrose Zürs.



Am Dienstag, dem 5. Dezember, steht nach der Begrüßung ein sechsgängiges Gourmet-Menü mit Spitzenköchen um Otto Koch, begleitet von Top-Weinen, und anschließender Bühnenshow auf der Agenda. Der zweite Tag steht ganz im Zeichen der Connecting World Chefs Gala mit 20 europäischen Sterneköchen und 20 internationalen und nationalen hochklassigen Winzern. Beim Wine & Dine am dritten Tag wird zu Fingerfood und Wein der krönende Abschluss des Events gefeiert.



Preisbeispiel: Eine Woche vom 02.12.-09.12.2016 im ROBINSON Club Alpenrose Zürs / Österreich mit Vollpension, inkl. Tischgetränken zu den Hauptmahlzeiten sowie Sport- und Unterhaltungsprogramm, kostet mit Eigenanreise ab 1.276 Euro pro Person im Doppelzimmer. Das Event High Foodie Connecting World Chefs ist vor Ort buchbar und kostet 360 Euro pro Person.



Auszug der Star- und Sterneköche:

Otto Koch Vater der Jungen Wilden (1 Stern*)

Bernd Siefert Weltmeister der Konditoren

Michael Fell Küchendirektor Egerner Höfe (1 Stern*)

Karlheinz Hauser Restaurant Süllberg (2 Sterne*), Hamburg

Heiko Antoniewicz Europas Molekularküchenpapst

Rolf Straubinger Burg Staufeneck (1 Stern*)

Dieter Koschina Vila Joya (2 Sterne*), Albufeira

Oliver Glowig deutscher Koch in Rom (2 Sterne*)

Dani Garcia einer der berühmtesten Köche in Spanien (2 Sterne*)

Jörg Sackmann Restaurant Schlossberg (2 Sterne*), Baiersbronn

Dirk Hoberg Restaurant Ophelia (2 Sterne*), Konstanz

Martin Fauster Der Königshof (1 Stern*), München

Wolfgang Becker Beckers Weinhaus (2 Sterne*), Trier

Michael Schubaur Küchendirektor Ratskeller München

Lenôtre Paris berühmter Name für französische Patisserie

Caspar Greber bekannter Käse-Sommelier

Paul Ivic Küchenchef im vegetarischen Restaurant Tian (1 Stern*), Wien



www.robinson.com





05.11.2016

