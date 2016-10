SCHLEMMER ATLAS 2017: DIE BESTEN KöCHE

Spitzenköche des Jahres 2017 - Schlemmer Atlas benennt die Besten der Besten - Eine Auszeichnung des Schlemmer Atlas



Die Testsaison für die neuen Schlemmer Atlas 2017 ist beendet, alle dabei gemachten Erlebnisse ausgewertet und die Besten der Besten der Kochzunft sind festgelegt. Die 43. Auflage des bewährten Restaurantführers verrät erneut, wer es als "Spitzenkoch des Jahres" zu Bestnoten geschafft hat.



Um in den Kreis der Schlemmer Atlas "Spitzenköche" aufgenommen zu werden, haben sich auch in der Testsaison 2016/17 wieder alle Köche den Tests der unabhängigen Schlemmer Atlas-Tester stellen müssen. Nur wer dabei mit erstklassiger Produktqualität, Frische der verwendeten Produkte und ein Höchstmaß an Kreativität und Professionalität bei der Zubereitung und Präsentation der Speisen überzeugen konnte, wurde mit der Höchstbewertung von fünf Schlemmer Atlas-Kochlöffeln geehrt. Selbstverständlich mussten die Werke der Köche auch in den Punkten Harmonie der Speisen und Menüfolge, Auswahl der passenden Weine durch fachmännische Beratung und Servicequalität bei entsprechendem Ambiente auf ganzer Linie die Schlemmer Atlas-Redaktion überzeugen!



In diesem Jahr konnten 15 deutsche, 7 österreichische, 1 schweizer und 2 niederländische Köche auf ganzer Linie begeistern und den Testern die Höchstbewertung von fünf Schlemmer Atlas-Kochlöffeln entlocken.



Die Ehrungen der Spitzenköche des Jahres aus Deutschland und Österreich erfolgen traditionell im Rahmen der Busche Gala. In diesem Jahr werden die Preise am 24.10.2016 im Schlosshotel Kronberg in Kronberg im Taunus überreicht.



Die Auszeichnung "Spitzenkoch des Jahres 2017" erhalten:



Spitzenköche aus Deutschland

Christian Bau: Victor’s Gourmet-Restaurant Schloss Berg, Perl

Jean Claude Bourgueil: Im Schiffchen, Düsseldorf

Thomas Bühner: la vie, Osnabrück

Sven Elverfeld: The Ritz-Carlton, Wolfsburg - Aqua, Wolfsburg

Klaus Erfort: Gästehaus Klaus Erfort, Saarbrücken

Kevin Fehling: The Table Kevin Fehling, Hamburg

Hans Haas: Tantris, München

Karlheinz Hauser: Süllberg Karlheinz Hauser - Seven Seas, Hamburg

Martin Herrmann: Dollenberg - Le Pavillon, Bad Peterstal-Griesbach

Christian Jürgens: Gourmetrestaurant Überfahrt, Rottach-Egern

Claus-Peter Lumpp: Restaurant Bareiss, Baiersbronn

Helmut Thieltges: Waldhotel Sonnora, Dreis

Heinz Winkler: Residenz Heinz Winkler, Aschau

Joachim Wissler: Grandhotel Schloss Bensberg - Vendôme, Bergisch Gladbach

Harald Wohlfahrt: Traube Tonbach - Schwarzwaldstube, Baiersbronn



Spitzenköche aus Österreich

Andreas Döllerer: Döllerers Genusswelten, Golling

Thomas Dorfer: Landhaus Bacher, Mautern an der Donau

Johanna Maier: Restaurant Johanna Maier & Söhne, Filzmoos

Karl Obauer, Rudolf Obauer: Obauer, Werfen

Heinz Reitbauer: Steirereck im Stadtpark, Wien

Simon Taxacher, Restaurant Simon Taxacher, Kirchberg/Tirol

Alain Weissgerber, Restaurant Taubenkobel, Schützen am Gebirge



Spitzenköche aus den Niederlanden

Jonnie Boer: De Librije, Zwolle

Jacob Jan Boerma, De Leest, Vaasen

Spitzenköche aus der Schweiz

Andreas Caminada: Schauenstein - Schloss Restaurant, Fürstenau

Der Schlemmer Atlas erscheint seit 43 Jahren in Kooperation mit dem Haus Aral.

16.10.2016

Dieser Artikel wurde noch nicht bewertet... Nein Ja Bitte Javascript aktivieren



« vorherige Meldung lesen

Weitere Reports über: spitzenköche 2017

Bei google suchen: spitzenköche 2017