Preis für Große Gastlichkeit 2016:

Urs Gnotke vom Breidenbacher Hof in Düsseldorf ist Gastgeber des Jahres



Im Hotel Palace Berlin stellten sich engagierte Servicekräfte aus Deutschland, Österreich und Italien im dem 7. Service-L’Art de Vivre Wettbewerb.



Zehn Nominierte nahmen am Jury-Wettbewerb aus schriftlichen, mündlichen und praktischen Aufgaben in Berlin teil. Herausragendes Talent bewies dabei der Sieger des Abends: Urs Gnotke vom Breidenbacher Hof in Düsseldorf. In einem spannenden Finale erreichte Tanja Fried aus dem Seehotel Niedernberg (Bayern) den 2. Platz. Über den 3. Platz freute sich Janina Kraft vom Schlosshotel Velden (Österreich).

Geldprämien des Initiators, der Vereinigung L'Art de Vivre, in Höhe von 2.000 Euro (1. Platz), 1.000 Euro (2. Platz) und 500 Euro (3.Platz) sowie eine Einladung zu einer Reise der drei Erstplatzierten zur Maison RUINART in Frankreich wurden überreicht.



Zu den attraktiven Preisen zählten jeweils ein umfangreiches Gläserset von SCHOTT Zwiesel Kristallglas.



Die Teilnehmer ohne Platzierung konnten sich ebenfalls freuen: Jurymitglied Alexander A. Kohnen vom International Wine Institute lud sie zu einem Weinerlebnis an die Ahr ein.



VIELSEITIGER JURY-WETTBEWERB

In diesem Jahr kamen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter bis 35 Jahre aus Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen sowie aus Italien und Österreich.



Neben der schriftlichen Prüfung gehörten auch das Juryinterview, ein Champagner- und Sherrytest sowie ein Fehlertisch zu den Aufgaben bis zum Nachmittag. Nach der Urkundenübergabe an alle nominierten Wettbewerbsteilnehmer um 16 Uhr wurden die sechs Finalisten für die Endrunde bekannt gegeben. Sie bestritten am Abend den letzten Wettbewerbsteil und servierten 30 geladenen Gästen nach allen Regeln der Kunst und vor den Augen der Jury ein Drei-Gang-Menü. Kriterien waren hier fachliche Fähigkeiten und Fertigkeiten, Teamgeist, aber auch Gastgeberqualitäten wie Freundlichkeit, Rhetorik oder das Erscheinungsbild.



INITIATOREN, PARTNER & UNTERSTÜTZER

Initiator des Wettbewerbs ist die Vereinigung L’Art de Vivre (e.V.). Präsident Klaus Sieker bedankte sich abschließend bei allen Partnern und Unterstützern. Dazu gehörten neben den oben genannten - RUINART Champagner, S. PELLEGRINO/ ACQUA PANNA und SCHOTT Zwiesel Kristallglas - die Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung (AHGZ), das International Wine Institute (IWI), das Netzwerk und die Karriere-Plattform für die Hotellerie der YOURCAREERGROUP, Top hotel - das Magazin der Hotellerie, Förderer von Hotellerie und Gastronomie e.V. (fhg), Restaurant-Ranglisten.de und Kulinarisches-Interview.de. In diesem Jahr unterstützten den Wettbewerb in Berlin außerdem der Hotel- und Gaststättenverband Berlin e. V. (DEHOGA Berlin), Ronnefeldt Tee sowie das Familienweingut González Byass.

Ein herzliches Dankeschön ging an Michael Frenzel, General Manager Hotel Palace Berlin und sein Team für die hervorragende Unterstützung bei der Wettbewerbsdurchführung.



DER ANLASS

Warum engagiert sich L'Art de Vivre für den Service-Beruf im Restaurant und in der Hotellerie?

Der Vereinigung L'Art de Vivre ist es wichtig, den Service-Beruf im Restaurant in den verdienten Fokus zu rücken, das Berufsbild zu stärken und mehr junge Menschen dafür zu begeistern. In der breiten Öffentlichkeit ist das Bild des Serviceberufs, sind seine Facetten, die Vielseitigkeit sowie die Aufstiegschancen wenig bekannt.

Der Vereinigung, die seit fast dreißig Jahren besteht, gehören zahlreiche ausgezeichnete Gastgeber und Spitzenköche in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz an. Für die gesamte Branche sind gut ausgebildete, engagierte Mitarbeiter das A und O eines erfolgreichen Restaurantbetriebes. In zahlreichen Unternehmen fehlen jedoch zunehmend genau diese Arbeitskräfte und Auszubildenden, die professionell für das Wohl der Gäste sorgen. Die Vereinigung initiierte den Wettbewerb 2010.

Mehr unter: http://gourmet-residenzen.com/wettbewerb



DIE JURY 2016

- Klaus Sieker - Präsident L'Art de Vivre,

- Gabriele und Hans Stefan Steinheuer - L'Art de Vivre Gourmet-Residenz Steinheuers Restaurant Zur Alten Post, Bad Neuenahr und Sprecher der L'Art de Vivre Gastronomen,

- Ekkehart Cordes - Ruinart Champagner,

- H.P.O. Breuer - Autor und Journalist,

- Werner Classen - Mitglied L'Art de Vivre,

- Joachim Niermann - Vizepräsident L'Art de Vivre,

-Claudia Vogler - Mitarbeiterin L'Art de Vivre und gelernte Hotelfachfrau,

- Uwe Leo Auerswald - Autor und Regisseur,

- Alexander A. Kohnen - International Wine Institute und Prüfungsvorstand des Wettbewerbs,

- Michael Frenzel - L'Art de Vivre Mitglied, als Direktor Hotel Palace Berlin zugleich Gastgeber des Wettbewerbs 2016,

- Dorett Auerswald - PR für L'Art de Vivre und Wettbewerbskoordinatorin

sowie Gastpartner im Wettbewerb 2016:

- mit Spezialfragen zum Tee: Teemeister Bernhard-Maria Lotz, Teehaus Ronnefeldt

- mit Spezialfragen zu Sherry: Eva Carlitz, Trade Marketing Manager Familienweingut González Byass



DIE 10 TEILNEHMER AM 10.10.2016 IN BERLIN (ALPHABETISCH)

1. Christian Freier - Strandhotel Fischland (Ostseebad Dierhagen),

2. Tanja Fried - Seehotel Niedernberg (Bayern),

3. Josephine Geiger - Hotel Palace Berlin,

4. Dominika Glatz - Hotel Königshof (München),

5. Urs Gnotke - Breidenbacher Hof (Düsseldorf),

6. Andreas Goller - Vigilius Mountain Resort (Südtirol, Italien),

7. Mimoun Kabbouch - Bremer Ratskeller,

8. Janina Kraft - Schlosshotel Velden (Österreich),

9. Louis Steinle - Colombi Hotel Freiburg,

10. Christiaan van Berkel - Steigenberger Graf Zeppelin Stuttgart

14.10.2016

Dieser Artikel wurde noch nicht bewertet... Nein Ja Bitte Javascript aktivieren



« vorherige Meldung lesen

nächste Meldung lesen »

Weitere Reports über: urs gnotke

Bei google suchen: urs gnotke