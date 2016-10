HOBBYKöCHE GESUCHT FüR TV

Im Auftrag von „EndemolShine Germany“ suchen wir für einen spannenden Koch-Wettbewerb bundesweit Teilnehmer:



„Das Wohnzimmer-Restaurant“ (AT) - Hobbyköche gesucht!



1WOHNZIMMER- 2 KÖCHE - 4 HIMMELSRICHTUNGEN!



Wir suchen starke Kochteams, die sich in der eigenen Küche einem Koch-Wettbewerb stellen und die Konkurrenz mit ihrer Kreativität an die Wand kochen.



Ihr kocht für euer Leben gern und am liebsten zu zweit? Ihr ergänzt euch wie kein anderes Team und bekocht regelmäßig Freunde und Verwandte mit euren Lieblingsgerichten? Dann nehmt die HerausforWerkstattderung an und werdet Deutschlands bestes Kochteam!



Egal ob Mutter-Tochter-Gespann, beste Kumpels, Nachbarn oder Mitbewohner: Ihr seid zu zweit unschlagbar und das perfekte Duo in der Küche?



Dann bewerbt euch jetzt über casting[at]endemolshine.de unter Angabe Eurer vollständigen Kontaktdaten (Name, Adresse, Alter, Beruf) und aktuellem Foto mit dem Betreff „Kochen zu zweit“

oder über folgenden Link:

http://www.endemolshine.de/casting/das-wohnzimmer-restaurant-at/



Bitte beachtet: Für die Bewerbung wäre es toll, wenn ihr mindestens drei eurer Lieblingsgerichte mit Rezepten, Kochdauer und Utensilien bereithaltet.



Solltet ihr selbst nicht in Frage kommen und Jemanden kennen, der an diesem Wettbewerb teilnehmen möchte, leitet unseren Aufruf gerne weiter!



Wir freuen uns auf deine Bewerbung!



Bei Fragen könnt Ihr Euch selbstverständlich auch an uns wenden!



Eure Ansprechpartner:

Casting Concept Team

Tel.: 0 22 33 - 40 54 192 o. 0331. 887 369 33

Mail: betreuung[at]casting-concept.de

Betreff: "Kochen zu zweit"





08.10.2016

