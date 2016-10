PFLANZENBETONTE ERNäHRUNGSWEISE KANN ENTZüNDUNGEN VORBEUGEN

Übergewicht geht oft mit einer chronischen

Entzündung einher, die das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen,

Typ-2-Diabetes und Krebs erhöht. Ein Wissenschaftlerteam um Krasimira

Aleksandrova und Fabian Eichelmann vom Deutschen Institut für

Ernährungsforschung (DIfE) hat nun 29 wissenschaftliche Arbeiten

ausgewertet, welche die Effekte einer pflanzenbetonten Kost auf die

Entzündungsmarker-Spiegel übergewichtiger Menschen untersuchten. Wie

die in der Fachzeitschrift Obesity Reviews publizierte Meta-Analyse*

zeigt, sanken unter einer pflanzenreichen Ernährung im Vergleich zu

einer Kontrolldiät die Werte des Entzündungsmarkers C-reaktives Protein

(CRP) um durchschnittlich 0,55 mg/l und die Werte für Interleukin-6 um

0,25 ng/l.



„Unsere Ergebnisse weisen somit darauf hin, dass übergewichtige

Menschen durch eine pflanzenbetonte Ernährung ihr

Entzündungsmarker-Profil deutlich verbessern und hierdurch

möglicherweise selbst viel dazu beitragen können, sogenannten

Volksleiden wie Herzinfarkt und Diabetes vorzubeugen“, sagt

Studienleiterin Aleksandrova. „Eine pflanzenbetonte Kost ist so

definiert, dass sie hauptsächlich auf Lebensmitteln wie Gemüse,

Getreide, Hülsenfrüchten und Obst basiert. Zudem enthält sie gar kein

oder nur sehr wenig Fleisch, kann aber moderate Mengen an Eiern,

Milchprodukten und Fisch mit einschließen“, erklärt Erstautor

Eichelmann.



Warum fördert Übergewicht Entzündungsreaktionen?

Die körpereigenen Fettdepots speichern nicht nur Energie, sondern

setzen auch Botenstoffe frei. Da einige dieser Substanzen entzündliche

Prozesse im Körper fördern, sind die Entzündungsmarker-Werte im Blut

übergewichtiger Menschen häufig erhöht. Ein Zustand, der wiederum mit

einem deutlich erhöhten Risiko für Stoffwechselkrankheiten einhergeht.

Da nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit die Zahl der

krankhaft übergewichtigen (adipösen) Menschen beständig steigt, suchen

Forscher und Mediziner auch nach wissenschaftlich basierten

Ernährungsstrategien, die dabei helfen, trotz eines übermäßigen

Körpergewichts gesund zu bleiben.



Warum eine Meta-Analyse?

Beobachtungs- und Interventionsstudien** weisen zwar seit Langem darauf

hin, dass eine pflanzenbetonte Ernährung übergewichtsbedingten

Entzündungsreaktionen entgegenwirkt. Oftmals sind in

Interventionsstudien die Teilnehmerzahlen jedoch relativ gering, sodass

die beobachteten Effekte manchmal nur schwach ausgeprägt sind. „Daher

haben wir eine umfangreiche, systematische Literaturanalyse durchgeführt

und die Einzelergebnisse entsprechender Interventionsstudien erstmals zu

einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Hierdurch lässt sich die

Effektstärke einer solchen Ernährungsweise auf das Entstehen

chronischer Entzündungen besser beurteilen. Eine wichtige Voraussetzung,

um Empfehlungen abzuleiten“, sagt Erstautor Eichelmann.



Studiengrundlage

In der aktuellen Analyse untersuchten die Forscher alle in Frage

kommenden Ernährungsstudien, die von Januar 1946 bis Januar 2016 in

Medline, EMBASE sowie im Cochrane central register of Controlled

Trials erschienen waren. Von ursprünglich 2.583 identifizierten Studien

erfüllten nur 29 Publikationen, mit Daten von insgesamt 2.689

Studienteilnehmern im Alter zwischen 28 und 68 Jahren, die für die

Meta-Analyse gestellten Auswahlkriterien. Zu den Einschlusskriterien

gehörten:

● Es handelt sich um eine Interventionsstudie.

● Die Studienteilnehmer waren älter als 18 Jahre.

● Als Interventions-Diät wurde eine pflanzenbetonte Kost verzehrt,

die aber auch kleine Mengen Fleisch, Fisch und Milchprodukte enthalten

durfte.

● Vorhandensein einer ausreichend großen Datenmenge, die

Unterschiede in den Entzündungsmarker-Spiegeln zwischen Interventions-

und Kontrollgruppe erfassen lässt.



Quelle: F. Eichelmann, L. Schwingshackl, V. Fedirko and K.

Aleksandrova: Effect of plant-based diets on obesity-related

inflammatory profiles: a systematic review and meta-analysis of

intervention trials; Obesity Reviews 2016; DOI: 10.1111/obr.12439;

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/obr.12439/epdf



* Bei Meta-Analysen fassen Forscher die Einzelergebnisse mehrerer

Studien zu einem Gesamtergebnis zusammen, um eine gemeinsame Aussage

bezüglich einer Fragestellung zu finden.



** Bei einigen Interventionsstudien werden dieselben Teilnehmer vor und

nach einer Intervention (Behandlung) untersucht, beispielsweise vor

einer bestimmten Diät und hinterher. In anderen Interventionsstudien

untersuchen Wissenschaftler die Studienteilnehmer im sogenannten

cross-over design. Die möglichst per Zufallsprinzip ausgesuchten

Studienteilnehmer werden dabei auf zwei Teilnehmergruppen aufgeteilt.

Während eine Gruppe die zu untersuchende Diät (z. B. pflanzenbetonte

Kost) erhält, muss die zweite Gruppe eine Kontrolldiät einhalten. Nach

der Hälfte der Studiendauer wechseln die Gruppen. Die

Interventionsgruppe erhält die Kontrolldiät und umgekehrt.



Übergewicht: Die Zahl der übergewichtigen und adipösen Erwachsenen ist

weltweit auf mehr als 1,9 Milliarden angestiegen und nimmt weiterhin zu.

Allein in Deutschland sind mehr als die Hälfte der Frauen und Männer

übergewichtig, fast jeder vierte Erwachsene ist laut Robert

Koch-Institut adipös. Aber nicht nur in Europa und den USA sind viele

Menschen zu dick, auch Länder wie Afrika sind betroffen. Mit dem

Übergewicht steigt auch die Zahl der Menschen, die unter chronischen

Erkrankungen wie Typ-2-Diabetes leiden. Schätzungsweise 6 Millionen

Menschen in Deutschland sind zuckerkrank. Effektive Gegenstrategien zu

entwickeln, erscheint daher mehr als notwendig.



Quellen:

● World Health Organization: Obesity and overweight Fact sheet;

Updated June 2016 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/



● Global, regional, and national prevalence of overweight and

obesity in children and adults during 1980-2013: a systematic analysis

for the Global Burden of Disease Study 2013

http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(14)60460-8.pdf

16.10.2016

