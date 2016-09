FIZZZ AWARD 2016

Top-Konzepte aus ganz Deutschland kämpfen morgen, am 12.09.2016, im Münchner Kultclub „P1“ um die begehrten Gastronomie-Preise



Das innovativste Trendkonzept der deutschen Gastronomie-Szene, das beste Bier-Konzept, das fitteste Team, die innovativste Bar, das kreativste Café-Konzept und der Erfolgsgastronom 2016: Wenn die Fachzeitschrift FIZZZ am Montag, dem 12. September, die Trendsetter der deutschen Gastronomie kürt, wird der Münchner Kultclub „P1“ zum Mekka von Gastronomie-Profis aus ganz Deutschland. Präsentiert werden der Ehrenpreis für den Erfolgsgastronomen des Jahres sowie die fünf Award-Kategorien mit je drei nominierten Top-Betrieben:



TRENDKONZEPT DES JAHRES, nominiert sind:

• eatDoori, Frankfurt am Main

• Laden Ein, Köln

• Schmitz Fine Food, Frankfurt am Main



INNOVATIVSTE BAR, nominiert sind:

• Fragrances, Berlin

• Lux - Barkultur und Grillkunst, Münster

• Circle by Cihan Anadologlu, München



TEAM DES JAHRES, nominiert sind:

• Spirits Bar, Köln

• Der Plattenladen/Ostbar, Bamberg

• Herzog, München



BESTES BIER-KONZEPT, nominiert sind:

• Erlkoenig, Bamberg

• Liebesbier, Bayreuth

• The Pier, Badeanzüge & Bier, Berlin



KREATIVSTES CAFÉ-KONZEPT, nominiert sind:

• Playground Coffee, Hamburg

• Standl 20, München

• The Holy Cross Brewing Society, Frankfurt



In den vergangenen Wochen haben sich die Award-Kandidaten dem Urteil der Expertenjury und der Online-Community gestellt. Nun warten alle gespannt auf die Ergebnisse, um im Rahmen einer exklusiven Partynacht die Sieger zu feiern - und vielleicht sogar selbst auf der Bühne einen der begehrten Preise entgegenzunehmen.



Termin: Montag, 12. September 2016, 20.30 Uhr

Ort: P1 Club, Prinzregentenstraße 1, 80538 München



Die Fachzeitschrift FIZZZ ist das Trendbarometer der jungen Gastronomiekultur und erscheint monatlich als Printmagazin und APP-Version im MEININGER VERLAG (Neustadt/Weinstraße), der zahlreiche weitere Publikationen zu den Themen Getränke, Wein und Gastronomie herausgibt.



Weitere Informationen zum FIZZZ Award 2016 finden Sie im Internet unter www.fizzz-award.de

11.09.2016

