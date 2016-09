NEUE KOCHSHOW MIT ALEXANDER HERRMANN

Verrückt nach heißen Töpfen! In SAT.1 regiert im Herbst die Kochleidenschaft: "The Taste" geht in die vierte Runde, die "Karawane der Köche" mit Tim Mälzer und Roland Trettl startet am 7. September (mittwochs, 20:15 Uhr) ihren Roadtrip durch Deutschland. Und in der neuen Koch-Game-Show "Kampf der Köche" gibt Alexander Herrmann ("The Taste") ab Montag, 26. September 2016, montags bis freitags um 19:00 Uhr sein Debüt als Moderator in SAT.1. Hier treffen geübte Hobby-Köche in Battles auf gestandene Profis wie z.B. Cornelia Poletto, Mario Kotaska , Christian Lohse, Ali Güngörmüs, Stefan Marquard oder Ralf Zacherl . "Normalerweise hat ein Amateur gegen einen Profi keine Chance! Bei uns ist der Hobby-Koch aber perfekt vorbereitet und gibt die Kochzeit und das Gericht vor: Der Profi hingegen muss improvisieren und kommt richtig ins Schwitzen", sagt Sternekoch Herrmann über den Kampf am Kochtopf.

Beim "Kampf der Köche" tritt jeweils ein Hobby-Koch mit seinen drei besten und jahrelang erprobten Rezepten nacheinander gegen drei Profi-Köche an. In der zweistöckigen Koch-Arena ist oben der Amateur, unten der Profi - und mittendrin Alexander Herrmann: "Ich bin da wirklich zerrissen, auf welcher Seite ich stehe. Da fühle ich mich wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde: Einmal bin ich der Brave und einmal der Böse."

Nach jedem Duell verkostet eine wechselnde Zuschauer-Jury "blind" die Gerichte und entscheidet, wer diese Runde gewonnen hat. Mit jeder Runde gibt es für die Teilnehmer höhere Geldpreise (1000, 2000 und 3000 Euro) zu gewinnen. Entscheidet ein Profi-Koch eine Runde für sich, gewinnt der Hobby-Koch kein Geld, darf aber weiter antreten. Besonderer Twist: Der Hobby-Koch sucht sich aus, mit welchem Gericht er gegen welchen Profi antritt.

"Kampf der Köche" wird im Auftrag von SAT.1 von Endemol Shine produziert.

"Kampf der Köche" mit Alexander Herrmann, 24 Folgen, ab 26. September 2016, immer montags bis freitags um 19:00 Uhr in SAT.1.

09.09.2016

Bewertungspunkte: 2 Nein Ja Bitte Javascript aktivieren



« vorherige Meldung lesen

nächste Meldung lesen »

Weitere Reports über: alexander herrmann, cornelia poletto, mario kotaska, christian lohse, ali güngörmüs, ralf zacherl

Bei google suchen: alexander herrmann, cornelia poletto, mario kotaska, christian lohse, ali güngörmüs, ralf zacherl